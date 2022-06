Karol G invitó a Anahí a cantar en su concierto y juntas protagonizaron un momento épico

Karol G, la Bichota, volvió a tener un detalle especial con su público. La artista, quien hace más de un mes ofreció un espléndido espectáculo en Coachella utilizando parte de su tiempo de show para honrar a muchos colegas latinoamericanos, volvió a sorprender a sus fans: esta vez durante su concierto en Ciudad de México la noche de este 11 de junio. La gran sorpresa de la velada fue la aparición de Anahí cantando el tema de RBD, Sálvame.

Tanto Anahí, actriz de amplia trayectoria y muy recordada por su paso por la novela Rebelde y el grupo RBD, manifestó su alegría luego de ser invitada a cantar en el concierto de la colombiana. Ella lo hizo poco después del recital y aseguró que tanto cariño le regaló 100 años de vida a su corazón.

“Cómo les explico lo que acabo de vivir”. “Gracias infinitas”, escribió en dos publicaciones que subió a Instagram y en las que compartió un poco de su participación en el concierto. En Twitter hizo lo propio.

Anahí compartió esta imagen que retrata el momento que vivió junto a Karol G durante el concierto de la colombiana en Ciudad de México. Foto: Instagram

Por su parte, Karol G, esperó hasta este domingo 12 de junio para compartir el video del momento y escribir un posteo más largo en el que expresó su emoción al poder cantar junto a la mexicana. Reconoció que “todavía estaba llorando”.

“Sí … todavía estoy llorando… no había posteado este video por que lo quise ver las veces necesarias para entender que aunque fue un momento de todos y para todos, ese momento fue mío también. Fue increíble ver cómo a pesar de los años de ausencia aún brillas con tanta intensidad. 11 años fuera de los escenarios, 11 años de invitaciones que rechazaste porque tenías otros ideales y aceptaste la mía. LA MÍA. Me aceptaste a mí y me sentí tan grande y tan especial !!! TE AMOOO”, escribió la intérprete de Provenza.

Durante varios años, Anahí, hoy madre de Manuel y Emiliano, ha estado alejada del mundo del entretenimiento. Su presentación más reciente y efímera fue para una reunión con algunos de los exintegrantes de RBD (Maite Perroni, Christopher Uckermann, Christian Chávez). Ese encuentro se transmitió por streaming en tiempos de pandemia en diciembre del 2020.

En su mensaje en Instagram, Karol G continuó: “Verte de nuevo ante el mundo, en medio de lágrimas y tantas emociones, solo confirmó que aunque por años han sido hermosos recuerdos, los sentimientos de toda una generación siguen vivos, INTACTOS. Mi reina @anahi que mis ojos vieran tu regreso a los escenarios compartiéndolo CONMIGO es algo que NUNCA JAMÁS olvidaré y qué tal vez cada que recuerde una lagrimita vuelva a aparecer. TENERTE AHÍ NO ME HIZO FELIZ SOLO A MÍ; TENERTE AHÍ NOS HIZO FELICES A MILLONES!!! Tú y yo para siempre”.

Karol G y Anahi vivieron junto a miles de fanáticos un momento inolvidable. Foto: Captura de pantalla

Poco después, Anahí respondió con un cariñoso mensaje a las palabras de la Bichota.

“Me va a explotar el corazón!!! No puedo expresar con palabras lo que me regalaste. El momento que llevaré en el alma por siempre. Eres tan grande y tan única que me diste el honor de compartir tu escenario, tu público. Todo tu equipo son tan amorosos, me hicieron sentir tan especial… Tu energía poderosa que llena el mundo de luz. Por eso estás en ese lugar, porque almas como la tuya merecen el mundo entero. Gracias infinitas. Esto nunca lo voy a olvidar. TÚ Y YO PARA SIEMPRE”.

Los sentimientos expresados por Karol G fueron también los de las miles de personas que estuvieron en el concierto y quienes agradecieron con gritos y ovaciones la presencia de Anahí en el escenario. Ella apareció vestida con un traje negro brillante y utilizando un sombrero que hacía referencia al que llevaba en el video de Sálvame, de RBD.

Karol G también utilizó un accesorio similar y juntas cantaron algunas partes de la canción (el público no se detuvo nunca). Anahí tuvo la oportunidad de interpretar prácticamente sola su canción y recibir el cariño de una generación que no la olvida.

Este domingo, el nombre de ambas es tendencia en Twitter y no se dejan de compartir los videos del especial momento. En TikTok, Instagram y Facebook el efecto es igual luego de que las cantantes protagonizaran un espectáculo inolvidable.

A finales de mayo, durante su presentación en Argentina, Karol G también tuvo un invitado especial: se trata de La Mosta, quien cantó el famoso tema Para no verte más. Ambos usaron los grandes lentes de sol que popularizó el cantante.

Karol G se presentará en Costa Rica el próximo 17 de junio. Ella ofrecerá su show en el Anfiteatro Coca-Cola de Parque Viva, en la Guácima de Alajuela. Las entradas para ver a la intérprete de Tusa se acabaron poco después de que salieron a la venta.