Natalia González: ‘En mi familia hay personas sordas, que me inspiraron a aprender LESCO’

Natalia González, una de las 10 aspirantes a Miss Costa Rica 2023, sorprendió al compartir un video en Instagram en LESCO (Lengua de Señas Costarricense) para realizar un llamado acerca de la importancia de la inclusión.

La licenciada en Mercadeo reveló que su motivación principal para aprender esta lengua proviene de su experiencia personal, ya que hay personas sordas dentro de su familia.

En la publicación, la candidata se presenta en LESCO y, luego, dice: “Quiero que las personas no oyentes se sientan incluidas en nuestras actividades diarias, incentivando a las personas costarricenses a que aprendan LESCO”.

En noviembre del año pasado, González empezó a recibir clases en el Centro de Idiomas de LESCO (CILESCO) y ha disfrutado mucho de esta experiencia.

“Desde pequeña he vivido de cerca esta realidad. Tengo una tía de 68 años y un tío de 74 años con los que he aprendido la importancia de este tema. Desde que tengo memoria me he preguntado qué podía hacer para aportar mi granito de arena y qué mejor forma que aprender por ellos”, expresó la vecina de Sabanilla, Montes de Oca.

Sus profesores, quienes también son personas sordas, han hecho que la experiencia sea aún más enriquecedora y han despertado en ella un fuerte deseo de apoyar la inclusión.

Actualmente, González se encuentra en el nivel 4 de 5.

Natalia González asegura que aprender LESCO es todo un reto, pero que la práctica constante es la clave para lograrlo. (Intagram de Natalia González)

Ella ha tenido la oportunidad de poner en práctica sus habilidades en varias ocasiones, cuenta, como cuando solicitó un servicio de transporte en Uber y el conductor era una persona sorda.

“Lo saludé en LESCO y le pregunté cómo estaba. La reacción y la expresión en el rostro del conductor no tuvieron precio. Esos momentos marcan la diferencia”, explicó.

Con su paso por Miss Costa Rica, ella pretende utilizar la plataforma del concurso de belleza para crear conciencia sobre la lengua de señas y la importancia de la inclusión.

Añadió que muchas personas sordas ni siquiera conocen la LESCO y dependen de leer los labios para comunicarse, por lo cual tiene la responsabilidad de visibilizar esta problemática.

Para González, una mayor inclusión de las personas sordas marcará una gran diferencia en sus vidas.