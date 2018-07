Un mes después del lanzamiento de Gold Rush, primer adelanto del próximo disco, Death Cab for Cutie liberó un video con la letra de I Dreamt We Spoke Again, nuevo tema que se asemeja sonoramente al tradicional trabajo de la banda estadounidense. El nuevo álbum, llamado Thank You for Today, se estrenará el 17 de agosto. Será su novena producción de estudio. – Jorge Arturo Mora