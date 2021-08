(Video) Ricardo Arjona cantó en el metro de Nueva York... ¡y nadie lo reconoció!

Ricardo Arjona Ricardo Arjona está promocionando su próximo disco de estudio titulado 'Negro', grabación que trabajó durante la pandemia. (Instagram)

“Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York. Lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito”.

Así narró el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona la triste experiencia que vivió hace unos días en la ciudad estadounidense, cuando cantó como cualquier otro artista callejero en una de las estaciones del reconocido medio de transporte.

Según la publicación que hizo el propio Arjona en su cuenta de Instagram, la intención era darle promoción a Negro, su próximo disco de estudio, pero parece que el experimento no le salió como él esperaba porque nadie lo reconoció, a excepción de la mencionada señora mexicana quien, al final de cuentas, no estaba tan familiarizada con el artista.

Negro es la segunda parte del proyecto Blanco y Negro, dos álbumes de estudio cuya primera entrega ya está disponible en plataformas digitales. El próximo disco del chapín todavía no tiene fecha de publicación, pero el músico contó que estará conformado por siete canciones inéditas que compuso durante la pandemia.

La publicación de Arjona generó muchos comentarios de apoyo por parte de los fans del intérprete. Algunos se arrepintieron de no haber pasado por ahí y de haberse perdido la oportunidad de conocer a su ídolo, otros lo invitaron a que hiciera el mismo ejercicio pero en otros lugares ,como el metro de Madrid y el de Buenos Aires.

Una de cal, otra de arena

Aunque en Nueva York la gente pasó de lejos a Arjona y él sin pena ni gloria cantó sus canciones, hace unas semanas el artista batió un récord internacional con la presentación de un concierto virtual.

Hecho a la antigua es el título del espectáculo que presentó el guatemalteco por medio de la plataforma Paramount+, en julio. De acuerdo con datos de la productora, el streaming se convirtió en el más visto de la historia de Iberoamérica al convocar más de 150.000 personas a la transmisión; información que confirmó también la disquera Sony Music. Hecho a la antigua, el álbum, está disponible también el Spotify.

Ricardo Arjona acostumbra sorprender a sus fans. Para el estreno del álbum Blanco hizo una mecánica para que algunos de sus seguidores fueran a escuchar el disco en el mítico estudio Abbey Road, de Londres, y allí se apareció para darles una sorpresa.