-No estoy reñido con esas historias, no estoy reñido con el reguetón. Creo que el reguetón llegó a ocupar un espacio que los otros géneros dejaron libres. ¿Cómo defender el género? Ahí es donde está el asunto porque el género no se defiende haciendo duetos con reguetón, creo que la mejor manera de defender el rock and roll es haciendo rock and roll, la mejor manera de hacer baladas es haciendo baladas mejor que nunca; pero la gente está intentando salir a flote haciendo lo que está de moda y hacer lo que está de moda siempre genera una suerte de segundón que no cambia absolutamente nada.