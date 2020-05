“Los colores de mis antepasados y de mi propia vida, tienden a complicar el abanico de lo que hoy quiero ver. Las cosas se me han puesto básicas, y prefiero un buen atardecer a un auto deportivo. Las cosas simples adquirieron el monumental lugar de lo indispensable. ¿Música? Ya lo intenté todo, pero antes de aburrirme, por qué no volver a la radiola donde me paraba con una escoba haciéndole playback a los Beatles”, dijo el artista.