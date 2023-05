Un niño rompe en llanto al subir al escenario con Christian Nodal

Un niño se volvió viral en redes sociales luego de subir al escenario junto a Christian Nodal y comenzar a llorar. El momento sucedió en un concierto que el intérprete de Adiós Amor brindó en Monterrey, Nuevo León.

Según el video publicado en TikTok por la usuaria @valeriallamag, Nodal entonaba el tema Acá entre nos de Vicente Fernández, cuando permitió que un niño se acercara a él para entregarle unas flores. El niño no logró contener las lágrimas, lo que provocó que el cantante mostrara un rostro de sorpresa y gracia.

Hasta el momento, el video cuenta con 795.000 reproducciones, más de 71.000 “me gustas” y al menos 582 comentarios. “Hasta a mi me dio risa de mirar la cara de Nodal”. “Como cuando no sabes si estás emocionado o tienes miedo”. “Yo estaría igual que ese niño”, son algunas reacciones de internautas.

Nodal gasta más de $45.000 en zapatos Copiado!

El cantante también fue tendencia en redes sociales luego de darse a conocer que gastó más de $45.000 en tenis. Por medio del canal del youtuber Berth-Oh se difundieron las imágenes del momento en el que el compositor mexicano seleccionó cada calzado.

“La que sabe de tenis es mi mujer, yo casi no uso Nike; se me hacen muy cómodos, pero normalmente como siempre estoy trabajando o haciendo cosas duras, jugando en chanclitas o ando en botas, si tú me puedes ayudar”, dijo el cantante.

Aunado a ello, detalló que él es más “práctico” a la hora de usar tenis. “Yo soy más práctico, por ejemplo, estos no sé con qué los usaría, me gusta estar más sobrio”, comentó el cantante al ver un calzado colorido.

