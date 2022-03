Txus, de Mägo de Oz: “Nuestros jefes son nuestros fans”

Con más de tres décadas de música, cuatro años de ausencia en Costa Rica y un disco ‘sorpresa’ entre manos, la banda española Mägo de Oz regresa al país con un nuevo concierto, el cual se realizará este martes 22 de marzo, en el Club Pepper. Txus di Fellatio, su baterista y líder, habló con Viva sobre las más recientes noticias entorno al popular grupo, el mismo que fundó hace casi 35 años, cuando apenas estaba saliendo de la adolescencia.

En esta ocasión, el concierto de Mägo de Oz estará enfocado en piratas, muy acorde a Bandera negra, ese álbum de estudio que se concibió y se parió en pandemia, una producción que sorprendió a sus seguidores cuando se publicó sin previo aviso, en setiembre del 2021.

Más de media vida tiene el baterista Txus al frente de Mägo de Oz, banda española que tocará este martes en Costa Rica. (Alonso Tenorio)

La nueva producción, tanto como su nuevo show, demuestran que hay grupo para rato aunque, como bien lo dijo Txus ya están “jugando el segundo tiempo del partido”.

“Siempre que nos quieran ahí vamos a estar. Para poner una comparación futbolística estamos en la segunda parte del partido, yo ya tengo 52 años y la banda casi 35, pero todavía nos queda muchísimo partido para jugar. Pero sí es evidente que Mägo de Oz seguirá activo hasta cuando físicamente nos encontremos bien, sobre todo mientras tengamos un mensaje que la gente quiera recibir”, dijo el baterista.

El músico agregó que la banda seguirá vigente mientras el público así lo quiera. “No hay nada más triste que un artista que no recibe aplausos y no se da cuenta de que su tiempo ya pasó. Hay que saber irse en el momento oportuno”, afirmó.

La última vez que Mägo de Oz tocó en nuestro país fue en el 2018, cuando la pandemia por la covid-19 no pasaba por la mente de nadie. Sin embargo el parón, el encierro y todo el sentimiento que ensombreció al mundo quedó atrás, por lo que ahora los españoles quieren desquitarse.

Según Txus, el espectáculo que presentarán en Costa Rica responderá a la necesidad de música que tiene la audiencia. Por eso, en el show habrá espacio no solo para tocar sus grandes éxitos, sino para presentar oficialmente esas nuevas canciones que vienen cargadas de fiesta y de alegría.

“El concierto son dos horas y 20 minutos de música. Tenemos un pie en el pasado y otro en el presente, tocamos 22 canciones de las cuales más de la mitad son clásicos de Mägo de Oz que nunca pueden faltar, como Fiesta pagana o Molinos de viento, el resto son temas de este disco. Será muy divertido”, aseguró Txus.

Un disco diferente

Cuando comenzaron a planear y componer Bandera negra, Mägo de Oz se encontraba en pleno confinamiento por la pandemia. Todos los miembros del grupo viven en diferentes ciudades de España y no podían reunirse para trabajar la nueva producción, así que echaron mano -como muchos músicos- de la tecnología. El Zoom fue su gran aliado para las sesiones de trabajo.

Por todos los flancos, Bandera negra se convirtió en una producción muy diferente a lo que había publicado el grupo, pero sin dejar de lado su esencia.

“Todo trabajo creativo implica el que haya bastante contacto piel con piel. Cuando hay una lluvia de ideas es complicado hacerlo mediante cámaras, pero como no quedaba de otra y no teníamos ninguna presión -porque nadie sabía que estábamos componiendo un disco- entonces no teníamos presión añadida. Sí, es verdad que yo prefiero componer viéndonos, compartiendo ideas, pero la verdad es ya tenemos una herramienta más que hemos aprendido a utilizar en caso de que sea menester volver a usarla”, explicó el baterista.

Sobre el disco, Txus confirmó que el tono relajado de las letras, la fiesta y la alegría que se sienten en cada canción fue un reflejo de lo que vivió la banda en los tiempos pandémicos, donde tuvieron gran necesidad de recibir buenas noticias, de momentos de felicidad.

“Queríamos hacer un disco que fuera muy divertido, asequible, que las canciones fueran asumibles al momento de escucharlas, que fueran pegajosas. Ese es el espíritu que refleja este disco; es alegre, es un Mägo de Oz más festivo”, comentó.

Mägo de Oz ofrecerá en Costa Rica el concierto de 'Al abordaje', su nueva gira internacional 'Al abordaje'. (Cortesía Interamericana de Producciones)

Sin embargo, en medio de toda la fiesta siempre hay un espacio para tratar temas más fuertes y hasta polémicos: el tema Quiero que apagues mi luz, dedicado a la eutanasia, así lo refleja “Aparte de letras triviales y de fiesta, siempre me gusta hablar de cosas importantes. En España había una controversia muy grande en torno a la eutanasia. Evidentemente estoy a favor, pero lo que me gusta con esta letra es que la gente piense al respecto, yo no quiero convencer a nadie (...) lo que intento es que la gente se pare a pensar”, aseveró Txus.

Con mucho por dar

Cuando en el 2018 Mägo de Oz visitó Costa Rica, Txus dijo que posiblemente esa sería su última vez en nuestro país. La premonición no resultó cierta y, tal parece, que todavía quedan muchísimas últimas veces en el camino.

“Ha sido un camino muy largo, el cual empezó cuando yo era muy joven. Empezó como un hobbie. Yo tenía mis estudios, mis dedicaciones y poco a poco el hobbie se fue adueñando de mi vida. Mägo de Oz siempre ha tenido una marca, un sonido muy marcado, independientemente de quién lo haga y quién esté”, comentó el artista.

Sobre los cambios en la alineación de los músicos, Txus dijo que es normal que haya salidas y nuevos miembros en una relación tan larga, sobre todo si se vive de manera tan intensa como un matrimonio o una familia.

“Es inevitable que en 35 años no haya cambios de formación, esto es como una pareja, como un matrimonio. Hay momentos en que la comunicación no existe y se deterioran las relaciones, pero lo importante es que venga gente con aire fresco, con ideas y ganas frescas, porque este es un trabajo duro. Somos una pequeña familia con nuestros roces y nuestros cariños, eso es complicado, pero Mägo de Oz está muy bien y eso se refleja en la gira.

Para Txus, el futuro de su agrupación, está en sus miles de “jefes”.

“Nuestros fans son nuestros jefes. Muchos me dicen que yo no tengo jefes, pero no es cierto. Quienes pagan las facturas de mi casa son los que compran los boletos y los discos. A muchos artistas se les olvida que nuestros jefes son nuestros fans, a ellos hay que cuidarlos, que se sientan orgullosos del trabajo que hacemos”, concluyó.