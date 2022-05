Twenty One Pilots y su ‘experiencia cinemática global’ llegará a Costa Rica

Quien haya visto los videoclips de Twenty One Pilots, saben que la banda estadounidense tiene un especial interés en no quedarse solo con el lanzamiento de la música.

Sus mejores piezas vienen acompañadas de increíbles audiovisuales, que fungen como cortometrajes de ficción para engrandecer la experiencia de sus álbumes. Sin embargo, tal parece que la banda estadounidense no quiere conformarse solo con sus videos de promoción, sino que ha trabajado en lo que denominan “una experiencia cinemática”.

Twenty One Pilots Cinematic Experience es el nuevo estreno en salas esta semana. No se trata de un lanzamiento solo en Costa Rica, sino que la agrupación ha decidido proyectar, a nivel mundial este 19 de mayo, una presentación en vivo del 2021 en el que se documentan los detalles detrás del lanzamiento de Scaled And Icy, uno de sus discos más importantes.

Metraje único

Al respecto, la propia banda compartió un comunicado en el que especifica detalles sobre este largometraje musical: “Protagonizada por el cantante y guitarrista de Twenty One Pilots, Tyler Joseph; y el baterista Josh Dun, Twenty One Pilots Cinema Experience ofrece una versión psicodélica y reimaginada del teatro en vivo y la actuación a gran escala”.

“Tanto intenso como deslumbrante, el evento sumerge a los espectadores profundamente en el catálogo ecléctico y la imaginación de uno de los actos más creativos de la música, al presentar su primer álbum nuevo en tres años, Scaled And Icy”.

Twenty One Pilots ha conquistado el mundo con su propuesta de rap rock. Foto: IG

El portal de entretenimiento NME adelantó una reseña sobre esta producción. “Se trata de un viaje al interior de las mentes del dúo ganador del premio Grammy, Twenty One Pilots, con la épica celebración del lanzamiento de su álbum. Va sobre disfrutar de la psicodélica reinvención del cine y la actuación en vivo, pero esta vez a gran escala con el sonido y video remasterizados para la gran pantalla y con material inédito. La película te sumerge en el catálogo y la imaginación ecléctica de una de las bandas más creativas”, se lee.

Afiche promocional para la película musical de Twenty One Pilots. Foto: sitio web del artista

Quienes deseen disfrutar de este entretenido evento puede comprar sus boletos en las boleterías de Cinépolis y Cinemark de todo el país. Las entradas se están agotando, por lo que le recomendamos comprar su boleto lo más pronto posible.

En algunas salas del mundo, la experiencia se repetirá algunas semanas después, pero en Costa Rica no se ha confirmado ese chance.

Twenty One Pilots tocó su primer show de este 2022 en Indianápolis, el 9 de enero. Hicieron una versión de Bennie And The Jets, de Elton John, así como de I’m Not Okay, de My Chemical Romance, por lo que se espera que también haya covers en este largometraje musical.

Después de estrenar esta experiencia cinemática, Twenty One Pilots arrancará su gira mundial que tendrá fechas durante todo el año.