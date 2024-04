Tito Nieves en Costa Rica: ‘La salsa no morirá jamás’

Tito Nieves, reconocido en el mundo de la música como el Pavarotti de la salsa, llegará este sábado 20 de abril a dar un concierto en Costa Rica, un espectáculo con el que promete baile y movimiento hasta desfallecer en la pista.

Nieves, un titán del género, compartirá escenario con su compatriota y comadre Olga Tañón. Juntos harán vibrar el Centro Nacional de Convenciones.

Antes de su show, Tito habló con La Nación sobre su recital en el país y su legendaria carrera.

En el 2025, el puertorriqueño Tito Nieves cumplirá 50 años de carrera. En plena celebración ofrecerá un concierto en Costa Rica este 20 de abril. (Cortesía)

Tito Nieves, un titán de la salsa en concierto en Costa Rica

Alegre, con un buen semblante y muy emocionado por su regreso a Costa Rica, así fue como Tito Nieves nos brindó esta entrevista.

-¿Qué expectativas tiene de este nuevo encuentro con los ticos?

-Como que ya me levantaron la condena, porque tengo 17 años de no visitarlos. Ha pasado mucho tiempo de no pisar este país tan bello como es Costa Rica. ¿Y cómo entro? Por la puerta grande, con mi querida comadre Olga Tañón, la mujer de fuego, que yo la tengo en un altar, no solo como artista, sino como persona. Es una persona a la que amo con todo mi corazón. Y también al maestro Diego Galé, que tengo la dicha de que me va a acompañar esa noche.

-Eso va a ser un fiestón...

-¡Seguro! Hay que aprovechar esto porque no sabemos cuándo se pueda repetir. Le doy gracias a quien se ha tomado el atrevimiento de hacer este junte, porque es algo familiar. Nunca sabemos lo que pueda pasar en el escenario porque yo vivo de la energía del público y más el costarricense, que es muy exigente, muy bailable, muy alegre y contento. Son parecidos a los puertorriqueños.

-Usted se deja llevar por la energía, ¿el repertorio lo va dictando lo que pase en el concierto?

-Cuando voy a ciertos países hay canciones que no pueden fallar como Fabricando fantasías, De mí enamórate, Almohada o Sonámbulo, que si no las toco me matan. Pero ¿qué pasa si añado los temas más recientes? Es bueno presentar el nuevo trabajo. Me pasa que yo ensayo algo y termino cantando otra cosa con el público, es algo que no se planea y ahí es cuando se siente cómodo.

LEA MÁS: Olga Tañón en Costa Rica: ‘Son el pueblo de la alegría y el Pura Vida’

-Esa es una vibra que tiene la salsa, que tiene improvisación. Es mucho de ir con el palpitar del corazón, muy intrínseco de esta cultura...

-La salsa y el merengue son dos ritmos muy alegres y el público costarricense es así, por lo que les encanta mantener esa energía. Va a ser una noche inolvidable y el público se va a llevar un buen regalo.

-Está pronto a cumplir 50 años de carrera. De joven admiró a Héctor Lavoe y terminó siendo parte de la Fania All Stars en la etapa de la salsa clásica; además es pionero de la salsa romántica. ¿Cómo describe el paso a paso de su carrera?

-¡Qué pregunta tan linda! Lo que siempre he dicho es que no veo esta profesión como trabajo, sino como una bendición. Desde que recuerdo tenía la inquietud de la música. Según dice mi papá, ya como a los cinco o seis años, a través de la televisión, yo miraba a los artistas norteamericanos y a la gente aplaudiendo y dije que quería hacer eso. Ese sueño que tuve lo estoy viviendo aún hoy, 49 años después, y todavía me dan mariposas cuando subo al escenario porque quiero dar lo mejor de mí. Subo a la tarima como si fuese la primera o la última presentación.

-¿Esas mariposas son una responsabilidad personal y profesional ?

-Siendo querido por tantos años, por muchos fanáticos, la expectativa es muy alta, pero soy un ser humano. La canción que me cae como anillo el dedo y que es mi favorita es El cantante, que interpretó Héctor Lavoe, y que fue escrita por Rubén Blades.

-¿El Tito Nieves como persona es el mismo que se sube al escenario?

-Sí, es la misma persona, pero lo que pasa es que la expectativa que tiene el público es muy alta y nosotros también padecemos y nos enfermamos. Soy crítico porque cuando veo un artista que no está dando la talla, creo que se debe de retirar, porque es un engaño para el público.

Al lado de Tito Nieves, el concierto de este sábado contará con la presentación de la merenguera Olga Tañón, quien es comadre de Tito Nieves. (Cortesía)

-Al público se nos olvida que son seres humanos...

-Soy esposo, soy padre y soy abuelo. Tenemos nuestros problemas de salud y, gracias a Dios, yo me cuido mucho, pero me tocó una operación de corazón, después me dio un virus que por poco me causó la muerte. Me dio cáncer en 1984. Son cosas inevitables, pero ahora me cuido mucho, no consumo drogas, no fumo, no tomo y hago siestas cuando puedo.

-¿Cómo asume la responsabilidad de ser intérprete de las letras de otros?

-Yo me veo como un actor que coge un guion que hay que estudiar. Si hago sentir al público feliz, triste o algo especial, hice mi trabajo. Como compositor soy muy malo, pero tomo estas canciones que son grandes inspiraciones de compositores y las hago mías, ese es mi trabajo.

-Tito, ¿la salsa no muere?

-No morirá jamás. Tiene un público especial que se mantiene y la mantienen.

-¿Qué significa para usted ser reconocido como el Pavarotti de la salsa?

-Ese fue un apodo que me puso el maestro Johnny Pacheco en una grabación de la Fania. Estaba grabando con Rubén Blades y yo era más joven, me daban la voz alta. Me alejaba mucho del micrófono y aun así sonaba alto y el maestro me dijo que era un Pavarotti. En ese entonces me pesaba, porque Luciano estaba por todo lo alto y para mí era un dios. Sin embargo, lo recibo con mucho orgullo.

ENTRADAS A LA VENTA

Si quiere ir a gozar con el sabor de Tito y Olga, quienes además estarán acompañados por Diego Galé y su Orquesta, le contamos que todavía quedan entradas a la venta para este baile. Los boletos se pueden comprar en www.specialticket.net y sus precios por localidad son: ¢16.050 (zona Latina),¢46.883 (preferencial), ¢63.355 (Electrizante), ¢78.561 (Diamante) y ¢99.680 (Mujer de fuego).

