The Offspring: Entrevista a Noodles, el guitarrista que ama surfear en Costa Rica

Esas cosas curiosas de la vida, o más bien, las que se dan en un festival de música donde convergen el rock, el reguetón, el pop y las rancheras: hacerle una entrevista a un referente del punk rock californiano, como es el caso con el guitarrista Noodles, de The Offspring, mientras tenemos una una serenata de mariachi de fondo.

Escenas así son las que se viven en el Festival Picnic, donde el pasado sábado la banda de Noodles dio su primer concierto en Costa Rica y en Centroamérica. Fue un encuentro por el que sus fans habían esperado 30 años.

La entrevista con el artista de 61 años fue tan amena que no había mejor forma de hacerla que con los mariachis de Alejandro Fernández ensayando afuera del cubículo donde nos citamos. “¡Amo los mariachis!”, dijo con una gran sonrisa que demostraba lo bien que la estaba pasando el veterano roquero, horas antes de su primer espectáculo en suelo tico.

The Offspring fue la agrupación que cerró la tarima Jogo, por la cual durante aquella jornada pasaron icónicas bandas latinas como Aterciopelados, Los Pericos y Los Auténticos Decadentes. The Offspring fue el broche de oro en un sábado que pasó por el sol y la lluvia, pero que no mermó las emociones del público que llenó Pedregal.

El guitarrista Noodles y el cantante Dexter Holland mantienen firme su relación musical y personal después de más de 30 años juntos en The Offspring. (Jorge Navarro para La Nación)

Curiosamente, en pleno festival, donde la moda de brillitos y colores pastel reina, este sábado 17 de febrero, un puñado de camisetas alusivas al grupo de punk rock resaltó entre el mar de gente. Muchas personas del público fueron a Picnic solo para tener la oportunidad de ver a The Offspring, algo que Noodles agradeció desde el corazón.

El guitarrista contó que antes ya había visitado Costa Rica, pues ha venido en otras ocasiones de vacaciones a nuestras playas para surfear con su esposa y sus amigos. “Es un lugar hermoso que hemos disfrutado de muchas maneras, así que estar aquí con un espectáculo es sorprendente, increíble”, dijo. Bromista como es, primero dijo que se estaban “haciendo los difíciles” para venir a tocar al país, pero inmediatamente reconoció que en realidad estaban esperando una invitación real para hacerlo y que por fin este año se dio.

Sobre el festival en el que se encontraban, aseveró que como grupo les encanta tocar en este tipo de encuentros, ya que el público tiene oportunidad de apreciar diferentes géneros musicales. Por crecer en el sur de California afirmó que está acostumbrado a disfrutar de estilos diversos y se confesó un gran admirador de la música latina y, especialmente, del mariachi. Para su grupo, este concierto significó salirse un poco de la rutina del estudio. “Pasamos meses en el estudio armando discos y luego salimos e intentamos conectar nueva música con las bandas”, explicó.

The Offspring esperó 30 años para tocar en Costa Rica

Al llegar la noche, The Offspring salió al escenario con una energía envidiable. Clásicos como Come Out and Play, Why Don’t You Get A Job y Self Esteem fueron coreados con todas las ganas por sus seguidores. Lamentablemente, durante muchas partes del concierto el vocalista Dexter Holland tuvo problemas de sonido. Su voz no se escuchaba lo suficiente en los parlantes, pero su alegría y adrenalina contagiaron al público que, pese a ese desliz técnico, se entregó con todo.

Con su concierto confirmaron lo que temprano había dicho Noodles: “Subir a un escenario y tocar rock and roll nos ha mantenido jóvenes”.

La música del disco Smash y la huella de The Offspring

En la entrevista, corta pero sustanciosa, también hablamos sobre Smash, el tercer disco de la agrupación que este año justamente cumple 30 años de haberse estrenado, y que fue el que los puso en el mapa musical como uno de los actos más notorios de la escena roquera de los años 90.

También hablamos con el guitarrista sobre la relación profesional y de amistad con Holland. “Antes que todo, amamos el mismo tipo de música, eso ayuda. Creo que nos respetamos y nos escuchamos. Cuando uno de nosotros se pasa de la raya, nos quitamos del camino”, explicó Noodles sobre la complicidad que comparte desde hace décadas con su compañero.

Noodles atendió a 'La Nación' en los camerinos de los artistas internacionales invitados al festival Picnic 2024. Siempre se mantuvo bromista y alegre, (Jorge Navarro para La Nación)

Sobre Smash afirmó que hay muchos planes para la celebración del 30 aniversario del mítico álbum este 2024. Entre ellos destacó que se van a apoderar del Museo del Punk Rock en Las Vegas y que harán algunas giras internacionales. También estrenarán un par de canciones acústicas. Además, tendrán presentaciones en las que interpretarán el disco completo en California. “Estamos muy emocionados por tocar. Tenemos varias cosas sucediendo”, agregó.

-Las canciones de Smash fueron escritas por chicos que fácilmente podrían ser sus hijos hoy en día. De lo que los inspiró en aquel entonces, ¿qué sigue siendo válido y qué ya no parece tan importante? Copiado!

-Creo que todavía se mantienen. Las serias todavía siguen funcionando, y las irónicas no son tan graciosas. Muchos de nosotros estábamos hablando de todas las cosas que existían, aunque fue un momento diferente. Creo que las canciones que escribimos todavía tienen algo de éxito. Miro hacia atrás y todavía funcionan para mí.

En el escenario de Picnic, Noodles confirmó por qué es uno de los músicos más queridos del punk. Además de tocar los éxitos de The Offspring, también aprovechó para hacer 'covers' incluso de canciones de Guns N' Roses. (Jorge Navarro para La Nación)