Taylor Swift sorprende con dos horas de música en ‘The Tortured Poets Department’

En la madrugada de este viernes, Taylor Swift sorprendió al público al lanzar su duodécimo álbum The Tortured Poets Department; un disco doble que incluye 15 canciones adicionales a las que había compartido previamente.

El álbum, que consta de un total de 31 canciones y tiene una duración de dos horas, cumplió las expectativas de sus seguidores conocidos como swifties, quienes esperaban que la artista abordara sus recientes relaciones amorosas, una temática recurrente en su música.

Taylor Swift se luce en la imagen promocional de 'The Tortured Poets Departmente: The Antology', su nuevo disco. (Instagram Taylor Swift/Instagram Taylor Swift)

“Había escrito mucha poesía torturada en los últimos 2 años y quería compartirla toda con ustedes, así que aquí está la segunda entrega de TTPD: The Anthology. 15 canciones adicionales. Y ahora la historia ya no es mía… es toda tuya”, anunció la artista en su perfil de Instagram.

En The Tortured Poets Department: The Anthology, Swift dedicó algunas canciones para explicar el fin de su relación amorosa con Joe Alwyn, con quien estuvo involucrada durante 6 años. Según narra en So long, London, el cierre no fue abrupto, sino que tuvieron complicaciones por meses.

Otras piezas destacadas por los fans de la diva pop son The Alchemy y So High School, las cuales exploran el nuevo amor de Swift: Travis Kelce, jugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, en inglés).

En cambio, thanK you aIMee aborda la relación entre Swift y Kim Kardashian. Según los fans, las letras mayúsculas del título, así como el contenido de la canción, explican la disputa que Swift tuvo con Kim y Kanye West en 2016, episodio que eventualmente contribuyó a la construcción del imperio de la cantante.

La noche del 18 de abril, Swift lanzó su sencillo principal Fortnight con el rapero Post Malone. La otra colaboración del álbum es Florida!!!, con Florence + The Machine.

