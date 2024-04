Taylor Swift lanzará nuevo disco: Conozca los detalles de ‘The Tortured Poets Department’

En una canción titulada Fortnight, Taylor Swift anunció que colaborará con Post Malone para su duodécimo disco The Tortured Poets Department.

Este sencillo estará disponible en plataformas musicales a partir de las 10 p. m. de este jueves 18 de abril en Costa Rica, mientras que el álbum será lanzado a la misma hora de mañana viernes.

“He sido una gran fan de Post (Malone) por su habilidad como escritor, su experimentación musical y esas melodías que crea y que simplemente se quedan grabadas en tu cabeza para siempre. Tuve la oportunidad de ver esa magia cobrar vida en primera persona cuando trabajamos juntos en Fortnight” agregó la artista en su perfil de Instagram, sin mayores detalles sobre la canción.

Desde que anunció el lanzamiento del disco, en febrero pasado, la aclamada artista estadounidense ha compartido detalles con sus seguidores, conocidos como swifties. Además de ser un álbum cargado con 17 piezas, contará con la colaboración de Florence + The machine en el tema Florida!!!.

Taylor Swift posa junto a Post Malone, con quien se unió para realizar el sencillo 'The Tortured Poets Department'. (Instagram Taylor Swift/Instagram Taylor Swift)

Algunos de los títulos que han causado expectativa entre los seguidores son So Long, London, I Can Do It with a Broken Heart y The Smallest Man Who Ever lived, quienes esperan que Swift cante sobre sus recientes relaciones amorosas, como es habitual en su música.

El último lanzamiento de la diva fue la regrabación de 1999, con clásicos como Blank Space, Out of the Woods y Shake It Off. Este álbum, lanzado en 2014, la llevó a la fama dentro del género musical pop.

Recientemente, Swift ingresó al grupo de multimillonarios según la clasificación de la revista Forbes, la cual revisa las fortunas de las celebridades a nivel mundial.

