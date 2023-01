Steve Aoki y sus pastelazos: Esta tica se encargó de los queques que el DJ lanzó a sus fans

Una de las marcas del DJ estadounidense Steve Aoki en sus espectáculos es cuando el artista le lanza queques a su público. Es uno de los momentos cumbre en sus shows, muchos hasta llevan carteles pidiendo el pastelazo. Costa Rica, la noche del viernes 20 de enero en el concierto que ofreció el DJ en Parque Viva, no se salvó de la lluvia de queque y lustre.

Al final del espectáculo 10 queques llegaron al escenario del Anfiteatro Coca-Cola, Steve Aoki los tomó uno a uno y los tiró a sus fans. Voló queque y las caras de quienes fueron blanco del pastelazo eran de alegría, eso sí, todas bien llenas de lustre.

Estos fueron los queques que lanzó Steve Aoki en su show en Costa Rica. Todos tenían características especiales. (David Chacon)

Steve Aoki fue energía, color, alegría y zapateo en Parque Viva

¿Qué tipo de queques fueron? ¿Cuáles son las especificaciones que deben de cumplir? La chef Karla Valdés, de Kari’s Bakery, fue la responsable de hornear y decorar los pasteles y nos contó cómo los hizo y cómo vivió la experiencia de ver volar sus creaciones.

Karla, de 35 años, tiene mucha experiencia preparando queques. Es su especialidad, pero esta es la primera vez en nueve años de labor que hace un trabajo tan particular como este. Ya antes había trabajado en conciertos, pero brindando servicio de repostería.

“La producción me mandó un contrato muy específico, con todos los detalles que cada queque debía de cumplir. Es un tema muy delicado, no se podía pasar nada por alto”, explicó la pastelera.

Karla Valdés de Kari's Bakery tiene nueve años de experiencia preparando queques, pero esta es la primera vez que hornea para que sus creaciones vuelen por el aire. (Cortesía)

Los queques debían de ser de vainilla, nada de chocolate ni tampoco marmoleados.

Además debían de tener un 75% del lustre a base de queso crema y chantilly y 25% de bizcocho. La base de los queques tenía que ser de estereofón.

“El estereofón es para que cuando impacte, la base se destruya fácilmente y no cause un daño a las personas. El lustre tenía que ser multicolor y llevaban el nombre de Steve Aoki, también las frases Cake Face y Dim Mak. No había chance de ponerse creativo porque son muy exigentes con la calidad de lo que utilizan”, agregó Karla.

Las medidas de cada pastel tenían que ser como lo pidió el artista ya que Steve Aoki no podía correr el riesgo de que pesara más o fuera más grande de lo debido a la hora de lanzarlos a sus seguidores.

Cada queque medía 40 x 30 centímetros y pesaba 800 gramos.

Después del show de Steve Aoki en Parque Viva, la pastelera Karla Valdés departió con algunos de los fans que recibieron parte de los queques. (Cortesía)

Otra curiosidad de los pasteles es que Karla tuvo que hornearlos y decorarlos el propio viernes, no como se acostumbra en la pastelería que se cocina el queque y se refrigera para ponerle el lustre después.

“Los queques tenían que ser totalmente frescos, también por seguridad. Si se refrigeran se ponen un poquitico duros, entonces no era recomendable. Además, así el pastel vuela mejor por todas partes”, explicó la pastelera.

Al final del concierto, los embarrados de queque quedaron contentos, el artista también y Karla cumplió con su deber, aunque no dejó de tener sentimientos encontrados porque esta fue la primera vez que vio a sus creaciones quedar estampadas en el rostro de alguien.

Curiosamente el DJ Steve Aoki tiene muy buena puntería y siempre hace llegar el pastelazo a quien se lo pide. (David Chacon)

Ella asistió al espectáculo en Parque Viva y después de los pastelazos pudo conversar con algunos fans que fueron blanco de los pastelazos de Aoki. “Me felicitaron porque el sabor estaba bueno”, dijo.

Kari’s Bakery está en Instagram y en Facebook. Además de los queques de Aoki ofrecen diferentes servicios, pero podría ser que de ahora en adelante haya más de un pedido al estilo Aoki.