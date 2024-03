Stephanie Araya, la bailarina tica que brilla en el elenco de Myke Towers

La bailarina costarricense Stephanie Araya siempre tuvo un sueño: brillar en escenarios fuera de Costa Rica y viajar por el mundo mostrando su talento. Gracias a su entrega, la artista, oriunda de Santo Domingo de Heredia, conquistó su gran anhelo y actualmente es parte del elenco coreográfico de Myke Towers, cantante puertorriqueño.

Pero, ¿cómo llegó hasta ahí?... El trabajo constante y la pasión son parte de la receta que la tica ha aplicado a lo largo de su vida.

Cuando era niña, Araya admiraba profundamente a su hermana mayor, quien bailaba en un grupo colegial. Stephanie quería hacer lo mismo que su hermana, así que insistió hasta ser parte del mismo grupo coreográfico. A los 12 años, empezó a tomar clases de manera más seria en academias profesionales y así comenzó la historia.

Fue alumna del Taller Nacional de Danza y formó parte de agrupaciones independientes (danza urbana y contemporánea), hasta que dio con un lugar llamado Akdemia, donde empezó su formación en diferentes disciplinas.

Stephanie Araya fue parte de la gira europea del puertorriqueño Myke Towers. Además, en Costa Rica fue parte del elenco que se presentó en el festival Picnic. (Cortesía)

Luego de estos estudios y preparación, el camino internacional se le fue abriendo a la bailarina. Su primera convención fue en México, donde pudo compartir con varios coreógrafos a quienes admiraba.

Como Araya es una persona de gran ímpetu, no quiso quedarse solo con lo que aprendió en Costa Rica, sino que siguió capacitándose en convenciones internacionales en México y Estados Unidos. La artista aseguró que esa fue la manera de darle más herramientas y versatilidad a su cuerpo en diferentes estilos de danza urbana.

Las especialidades de la bailarina Stephanie Araya

El desarrollo artístico de Araya la fue direccionando a la danza urbana, especializándose en estilos como el jazz, funk, Hip-hop y bailes más comerciales. Sin embargo, su hoja de vida no se limita ahí, sino que también ha recibido formación en otros géneros.

En Costa Rica, Araya se ha presentado en varios teatros del país y ha sido parte de espectáculos como el tributo a Michael Jackson, junto a la Orquesta Filarmónica. También destacó en el equipo de bailarines del programa Tu cara me suena y como coreógrafa de Nace una estrella, ambas producciones de Teletica.

Incluso, en nuestro país, tiene su propio estudio de danza, empresa que fundó con su hermana.

LEA MÁS: Bailarina tica es parte del nuevo video de Reik, J Balvin y Lalo Ebratt

Stephanie Araya como bailarina de Myke Towers

Formar parte del elenco de espectáculos de Myke Towers es uno de los grandes premios a la constancia de Araya. La bailarina contó que, en el 2023, el líder del grupo de bailarines del cantante pidió por redes sociales recomendaciones de bailarines para un nuevo proyecto.

En ese entonces, varios amigos de Araya le compartieron el video para que se postulara, pero ella lo vio hasta dos días después de publicado.

Aunque pensó que ya habían elegido a los bailarines, Stephanie se animó a seguir al coreógrafo. “Recibí un mensaje de él donde me decía que yo era lo que estaba buscando para ese proyecto”, dijo. Después de ponerse en contacto, la artista pensó que tenía que hacer una audición; sin embargo, en la llamada que tuvo con el coreógrafo hablaron directamente sobre fechas de ensayos, pagos y estados administrativos para que ella fuera parte del grupo.

La bailarina no podía creer lo que estaba pasando, todo era muy rápido, pero todo era real. Al poco tiempo de coordinar los temas laborales, Stephanie comenzó el viaje junto a Towers en su gira por España. La tica bailó en escenarios de Ibiza, Barcelona, Madrid, Benidorm y Tenerife, entre otras ciudades más. También ha bailado con el boricua en Perú, Chile, Argentina, Paraguay, México, Costa Rica y más.

Bailarina tica destaca en el elenco de Myke Towers

Ser bailarina de Myke Towers en un concierto en Costa Rica

La última visita de Araya a Costa Rica como bailarina de Myke Towers fue en el reciente festival Picnic, donde el artista puertorriqueño encantó con su presentación a los ticos. “Fue muy especial y, podría decir, que un sueño cumplido. Mi familia estaba viendo ese show, mi pareja y amigos. Sentí todo su cariño y en general me sentí muy apoyada por los ticos, quienes me externaron palabras de felicitación que sin duda me alientan y motivan a seguir esforzándome por esto”, dijo la bailarina.

Además, Araya agregó que fue muy satisfactorio escuchar a sus compañeros decir lo bien que sintieron el ambiente en suelo tico y decir que tenían ganas de regresar pronto al país.

La vida de una bailarina internacional

Consciente de que su profesión es un trabajo exigente, Araya explicó que como artista internacional vive situaciones increíbles, pero también algunas difíciles. Dijo que en ocasiones tienen shows muy seguidos y que lo poco que descansan es en el trayecto de un lugar a otro.

Stephanie Araya consiguió su puesto en el elenco coreográfico de Myke Towers por medio de las redes sociales. (Cortesía)

La alimentación y la hidratación son de suma importancia en esta carrera que implica, por supuesto, mucha exigencia física, así que ella cuida mucho lo que consume.

“Hay que estar anuente a cualquier cambio que quiera la producción y el coreógrafo, incluso el mismo día del show. Por ejemplo, cuando hay un escenario diferente en cuestión de distribución o pasarelas, hay que acomodarnos a todas las posiciones”, dijo. Esto implica concentración, orden, buena actitud y disposición.

En cuanto a su trabajo con Myke Towers, como todo se dio tan pronto, a la tica le enviaron videos de las coreografías. “Tuve que llegar al primer ensayo con la banda y el artista con todo aprendido. Solo podía aclarar dudas y revisar algunos detalles”, narró.

Una tica con Manuel Turizo en Viña del Mar

Pero Myke Towers no es el único artista con que Araya ha trabajado. La tica fue parte del elenco que el colombiano Manuel Turizo presentó en el prestigioso Festival Viña del Mar, en Chile. Para esta presentación, el grupo bailó todo el concierto, así que para prepararse tuvieron siete ensayos de hasta más de 10 horas.

Sobre su experiencia, Araya afirmó que todo ha sido retador, pero que se ha sentido muy a gusto con los equipos de trabajo, ya que también ha aprendido de coreógrafos que ha admirado mucho a lo largo del tiempo, entre ellos Greg Chapkis.

En Costa Rica, la bailarina Stephanie Araya ha participado en varios espectáculos y fue parte de 'Tu cara me suena' y 'Nace una estrella'. (Cortesía)

En su trayectoria, la artista ha trabajado al lado de grandes nombres de la música internacional como Alexis & Fido y, próximamente, será parte de un video musical de otro artista cuyo nombre no puede revelar aún. Además, ha bailado en países como Colombia, Bolivia, Perú, Chile, Paraguay, México y Argentina.

Un sueño cumplido: bailar en grandes escenarios internacionales

Stephanie dice que se siente muy afortunada por lo que le ha tocado vivir a nivel profesional. Para ella, bailar a nivel internacional es algo que, en algún momento de su carrera, veía muy lejano. “En los primeros shows me costaba creer en donde estaba”, dijo.

Eso sí, fue enfática en que no todo es lo que se ve sobre el escenario, sino que detrás del trabajo hay un sentido de responsabilidad muy grande.

La artista, gracias a su experiencia, se atreve a aconsejar a aquellas personas que sueñan con pisar grandes escenarios internacionales y exponer su talento: “Lo que me ayudó mucho fue soñar en grande, pero también no olvidarme de ser agradecida con lo que tengo, eso siempre lo tuve muy presente. Bailo porque lo amo y quería estar en esos escenarios, pero también sabía que la oportunidad me iba a llegar cuando estuviera lista”, manifestó.

Araya agregó que alcanzar sus metas significó tomar decisiones fuertes y dejar atrás cosas que para ella eran muy importantes. “También se trata de tomar las oportunidades cuando se presenten”, finalizó.