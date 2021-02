“No hay una universidad que enseñe la cultura hip hop, porque es un género que nació en la calle y no es como el ballet clásico, que existen escuelas en donde uno sale graduado, sino que esto es algo puramente de calle y cuando yo supe que quería dedicarme al baile, me fui para Los Ángeles, recibía clases en un montón de academias de allá y hacía pruebas para aprender. Entonces ahorraba todos los años y me iba todo lo que pudiera, recibía clases, aprendía y luego me venía a Costa Rica a practicarlo y enseñarlo”, recuerda la joven, quien trabajaba como profesora de baile.