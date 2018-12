El último reconocimiento fue para DJ Disto, quien aunque no tiene una plataforma de YouTube tan robusta como los otros chicos, promueve su talento mediante sus distintas redes sociales. Él es productor y DJ costarricense; con 25 años ha sido parte de festivales como EDC, en Las Vegas y México. En el país, Disto ha animado Life in Color y Holi One. En esta oportunidad él recibió una estatuilla que lo galardona en la categoría The Y DJ of the Year.