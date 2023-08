Siddhartha previo a su concierto en Costa Rica: ‘La música no debe ser forzada’

Siddhartha es un músico sin poses. Podría serlo, pues su nombre es uno de los más interesantes dentro del espectro del rock-pop mexicano. Con composiciones atmosféricas y letras poéticas, Jorge Siddhartha González ha cultivado un gran público en el continente desde hace quince años.

Pero la realidad es que es un tipo relajado, que asegura vivir tranquilo, por y para la música. Así lo contó en una entrevista telefónica con La Nación, previo a su concierto en Club Peppers el 31 de agosto.

Siddhartha, de 47 años, cuenta con seis álbumes de estudio y uno en vivo. Ha tenido una carrera prolífica. Foto: Cortesía Destiny Recordings

Es de celebrar que el azteca haga una parada en Costa Rica como parte de su gira internacional de este 2023, pues su discografía ha sido una bocanada de aire fresco, además de que ha sido productor y socio de otros buenos artistas de su país como Caloncho y Technicolor Fabrics.

“La música es un mecanismo complejo, sí, pero creo que va más sobre dejarse sentir que de sobrepensarlo. La música no debe ser forzada; debe fluir para ser honesta y conectar con el público. Es una lección que aprendí después de todos estos años y que me hace vivir feliz, sin las presiones con las que a veces se relaciona la vida del músico”, explica.

Escritura y voz Copiado!

Siddhartha entró a la música desde los seis años, cuando aprendió percusión. En sus conciertos, siempre se ve acompañado de la guitarra. Foto: Facebook.

Siddhartha dice que ha llegado a tener un revelador enfoque creativo. El mexicano cuenta en entrevista que, en el pasado, cuanto más intentaba forzar el proceso de escritura y composición, más se encontraba con la frustración.

“Sentarme en una mesa, esperando una inspiración repentina, no siempre me funcionaba. Más bien me llevaba hacia clichés o resultados que no me dejaban tan satisfecho”, rememora.

En cambio, el cantante ha adoptado una nueva perspectiva donde permite que las letras fluyan naturalmente. En ocasiones, incluso se aventura a la improvisación directamente en el micrófono, confiando en el momento, para luego trasladar esos resultados espontáneos a la escritura, consolidando así un proceso más orgánico y sincero en su música.

“Creo que es lo ventajoso del arte, que no tiene fórmulas. A cada quien le funciona algo distinto. Creo que mi música se siente relajada por eso; porque los versos y los acordes van fluyendo solos, sin prisa”, agrega.

La gira de Siddhartha ya arrancó en Norteamérica. Continuará por Centroamérica antes de seguir al sur. Foto: Facebook.

Lo que verdaderamente distingue a Siddhartha en el panorama de la balada pop rock es la sorprendente sinceridad que impregna sus letras. En un género que a menudo cae en clichés como los tradicionales “te amo” y “te extraño”, el cantautor se destaca al dar un giro único a sus composiciones, logrando profundidad .

Por ejemplo, en el exitoso tema Tarde, perteneciente a su álbum Únicos, Siddhartha escribe sobre las distancias en el amor. En vez de cantar versos obvios o explícitos, el azteca escribe “mientras tú dormías visité tu mente / y el sueño nos reunió en un bosque de cámara lenta / y un árbol pronunció tu nombre”.

Al respecto, cuenta que “para quedar feliz con un resultado lo más importante es tener una conversación con uno mismo. La composición es compleja también por muchas cargas y estereotipos que están en el inconsciente colectivo sobre cómo se debe escribir o cantar. Lo más importante para mí siempre es la sinceridad”, subraya.

Siddhartha, quien comenzó su carrera como baterista de Zoé en el lejano 2008, asegura sentirse agradecido con un público que lo ha recibido con los brazos abiertos. Con respecto a Costa Rica, expresa una emoción particular, pues esta será la primera vez que dará un concierto en solitario.

Será la segunda ocasión de Siddhartha en el país, quien debutó en suelo tico en el 2019, cuando fue parte del cartel del festival Grito Latino, que en esa ocasión se realizó en Parque Viva.

“Ahora podemos hacer un recorrido por varios discos, tocar los temas que tanto les gusta a la gente y complacerlos porque tenemos todo el tiempo para nosotros. Los conciertos así son especiales. Desde el 2019 había quedado con las ganas de regresar, más que ahora tengo dos discos más desde entonces”, cuenta.

Hace cuatro años, Siddhartha debutó en Costa Rica como invitado del festival Grito Latino. (Melissa Fernández)

¡Aún quedan entradas! Copiado!

El cantante de Guadalajara tocará en Costa Rica en el Club Peppers, en Zapote, el jueves 31 de agosto, a las 8 p. m. Las entradas ya se encuentran a la venta en Starticket.cr y tienen un costo de $45.

El concierto es producido por Destiny Recordings, Pura Vida Stand Up y La Conciertera de México. Esta misma semana, a través de las redes sociales de las productoras, se anunciará el telonero para el espectáculo.