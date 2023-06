Cantante mexicano Siddhartha traerá su nostálgico pop-rock a Costa Rica

Con su melancólica voz y sus letras sobre vaivenes amorosos, el cantante mexicano Siddhartha vendrá a Costa Rica.

El anuncio se dio este fin de semana a través de las productoras Destiny Recordings, Pura Vida Stand Up y La Conciertera de México, quienes se encargan de que Siddhartha haga una parada en nuestro país en medio de su gira latinoamericana.

LEA MÁS: Jorge Drexler: ‘Yo quisiera escribir sobre la actualidad, pero no es fácil’

El cantante de Guadalajara tocará en el Club Pepper el jueves 31 de agosto, a las 8 p. m. Las entradas ya se encuentran a la venta en Starticket.cr y tienen un costo de $45.

“Creemos que Siddhartha es un artista muy talentoso que viene a refrescar la oferta de conciertos en Costa Rica. Es un artista alternativo, pero que también ha tenido grandes éxitos y creemos que músicos así le hacen bien a la escena del país”, expresó Alejandro Guerrero, productor de Destiny Recordings.

Esta será la segunda ocasión de Siddhartha en el país pues debutó en suelo tico en el 2019, cuando fue invitado como parte del cartel del festival Grito Latino, que en esa ocasión se realizó en Parque Viva.

“Es bueno poner música mexicana en el mapa de Costa Rica. Para nosotros como productora nos hace feliz traerlo y satisfacer a muchos seguidores que tiene acá”, agrega Guerrero.

La producción se encuentra definiendo al artista telonero para el espectáculo, el cual se anunciará en los próximos días.

La gira de Siddhartha ya arrancó en México y Estados Unidos. Continuará bajando para hacer algunas paradas en Centroamérica antes de seguir hacia Sudamérica. Foto: Facebook

Talento latino Copiado!

Dentro de un ecosistema musical tan competitivo como el mexicano, Jorge Siddhartha González ha destacado como un inventivo compositor y letrista.

Iniciado en la escena como baterista de Zoé, Siddhartha se dio cuenta que tenía el potencial para cantar y crear su propia carrera como solista. En el 2008 debutó con el disco Why You?, que contenía una serie de baladas pop muy marcadas por guitarras. Así empezó a mostrar sus capacidades.

En el 2011, lanzó su disco de rock Náufrago, cuya pieza Extraños tuvo gran movimiento en televisoras importantes como MTV. En el 2014 sorprendió con el álbum El vuelo del pez, el cual contenía el tema Bacalar, que fue uno de los más sonados en la radio mexicana de ese año.

Para ese momento, ya se reconocía a Siddhartha como un gran creador de letras sobre la melancolía y el desamor.

Siddhartha entró a la música desde los seis años, cuando aprendió percusión. Foto: Facebook

En el 2016, el músico confirmó sus talentos al publicar Únicos, su mejor disco. Se trató de una conjunción de baladas rock-pop que tuvieron un gran alcance en Latinoamérica.

Más recientemente, en el 2020, lanzó el buen disco Memoria futuro, donde experimentó con sonidos electrónicos, y en el 2022 publicó 00:00, álbum que sirve de pretexto para realizar la gira por el continente.

La trayectoria musical de Siddhartha también ha tenido facetas de producción musical, pues se encargó de dirigir los discos Fruta Vol. 1 y Frutal Vol. 2 de su amigo y colega Caloncho (quien curiosamente vino este año a Costa Rica al Festival Picnic).

También produjo el álbum debut de la banda Technicolor Fabrics llamado Run... The Sun Is Burning All Your Hopes, así como su tercera producción Bahía Santiago, donde colaboró con el tema Fuma.