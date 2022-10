Shakira y todas las canciones que le dedicó a Gerard Piqué antes de ‘Monotonía’

Mucho se ha dicho sobre Monotonía, la nueva canción de Shakira y sus supuestas referencias a lo que fue su relación con el jugador del Barcelona F. C., Gerard Piqué, luego de que terminaran a mediados de este 2022.

La pareja estuvo unida por 10 años y atravesaron una serie de altibajos que la cantautora colombiana ha dejado plasmados en varias de sus canciones. Al principio, muchas fueron románticas; sin embargo, con el paso del tiempo se convirtieron en temas de desamor.

En el marco del estreno de su nueva colaboración con Ozuna, este miércoles 19 de octubre, estas son las canciones en las que Shakira se ha referido al papá de sus hijos Milán y Sasha, de 9 y 7 años, respectivamente.

Shakira suele expresar lo que siente por medio de sus canciones. (Archivo)

23

El tema habla del flechazo entre ambos luego de que coincidieran en las grabaciones del video Waka Waka, previo al Mundial de Sudáfrica 2010. La cantante atribuye al destino el hecho de haber conocido a Piqué.

“Hace un par de años me sentía sola, pero entonces me miraste con esos ojos azules y mi agnosticismo se convirtió en polvo”, dice una de las estrofas.

Shakira rompe el silencio sobre Piqué: ‘He tenido que recoger mis pedazos del suelo’

Además, la canción lleva el nombre 23 precisamente la edad que tenía el jugador del Barcelona F.C. cuando se conocieron. Ella lo deja claro en el tema, al decir que el destino los encontró cuando él solo tenía 23 años (ella tenía 33).

Shakira estrenó esta balada romántica en el 2014; al final se escucha una voz de un bebé que dice: “Ma”, que se cree que es la voz de Milán.

Me enamoré

En el éxito lanzado en el 2017, Shakira hizo referencia al jugador del Barcelona F.C. De hecho, esta es una clara dedicatoria para su pareja de entonces.

“Contigo yo tendría 10 hijos, empecemos por un par, solamente te lo digo, por si quieres practicar. Lo único que estoy diciendo, vayámonos conociéndonos, es lo que está proponiendo oh, oh. Nos vamos entusiasmando, todo nos va resultando, qué bien lo estamos pasando”, detalla la letra de la canción.

Además, a lo largo del video musical se ve el perfil, la espalda y las manos de un hombre; al final del video devela que se trata de Piqué, quien aparece muy sonriente en la última escena.

La bicicleta

Esta es la canción que más evidencia su romance con Piqué, pues de forma literal menciona al futbolista en la afamada canción que interpreta junto a Carlos Vives.

“Lleva, llévame en tu bicicleta, pa’ que juguemos bola ‘e trapo allá en chancleta. Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona, después no querrá irse pa’ Barcelona”, dice la canción.

Este tema fue lanzado en el 2017 y muy rápido alcanzó enorme popularidad alrededor del mundo.

Amarillo

De acuerdo con medios internacionales, este es el tema favorito de Piqué. Amarillo es una balada que la intérprete colombiana estrenó en el 2017 y forma parte de su disco El dorado.

De hecho, la artista canta en catalán una parte de la canción. Esta es la lengua natal de su expareja.

“Estoy perdida, vivo anclada a ti, así como un pájaro a su cielo azul. T’estimo”, dice la letra.

T’estimo significa “te quiero” en catalán. De allí, la clara referencia al futbolista.

Don’t Wait Up

Shakira había revelado en el podcast Welcome to Planet Weirdo que esta canción surgió cuando pensaba en lo puntual que era Piqué, como buen catalán. Ella, por el contrario, siempre se demoraraba.

“Mi pobre esposo, novio, el padre de mis hijos, como lo quieras llamar, me tiene que esperar mucho tiempo. El tiempo colombiano no es el mismo que el tiempo catalán. Él es muy estricto, muy puntual (...) yo me he hecho más puntual desde que estoy con él, pero las veces que llegamos a pelear es porque yo llego tarde y él me está esperando”, había asegurado en aquel momento en la entrevista, reproducida por Univisión.

La colombiana lanzó Don’t Wait Up en el 2021.

Te felicito

El más reciente éxito de Shakira junto a Rauw Alejandro, Te felicito, se lanzó en mayo de este 2022.

Esta canción ya no es romántica como las que lanzaba en el 2017, sino de despecho y con reproches.

Al principio solo fue un éxito más de Shakira; sin embargo, pronto salió a la luz su separación del futbolista y sus seguidores no dudaron en confirmar que era una dedicatoria para su ex.

“Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos de tanto llorar por ti”, afirma la cantante en una de las estrofas.