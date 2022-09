Shakira rompe el silencio sobre Piqué: ‘He tenido que recoger mis pedazos del suelo’

La cantante colombiana Shakira decidió referirse a la etapa por la que atraviesa tras separarse de quien fuera su pareja por más de 10 años, el jugador del Barcelona F. C. Gerard Piqué.

En una amplia entrevista exclusiva con la revista Elle, la intérprete de Te felicito habló sobre su mediática separación del español, sus hijos Milán y Sasha, de 9 y 7 años, respectivamente y de cómo se siente a nivel personal. La colombiana arrancó diciendo que en esta etapa la música ha sido trascendental para poder empezar su proceso de sanación.

“Ha habido días en los que he tenido que recoger mis pedazos del suelo. Y la única forma de hacerlo, de hacerlo de verdad, ha sido a través de la música. Ya sabes, realmente me gusta recomponerme y verme en el espejo y saber que soy mamá y que mis hijos dependen de mí.

“Pero también que tengo muchas cosas que decir. En aquellos días, cuando sentía que me faltaban las fuerzas, como si no tuviera piernas, esos días escribía canciones, y sentía que revivía y salía fortalecida. Es como una inyección de vitaminas. Hubo otras veces que el trabajo me asustaba, solo quería estar allí con mis hijos. Quiero decir, solo quería quedarme en la cama, acurrucada con mis hijos”, comentó.

Shakira y Gerard Piqué fueron pareja por más de una década. (EUROPA PRESS)

La intérprete de éxitos como Ojos así, Inevitable y Si te vas confesó que este preciso momento de su vida es “probablemente uno de los más difíciles y oscuros” por los que le ha tocado pasar.

Shakira afirmó a Elle que si hasta ahora había permanecido en silencio era porque estaba procesando todo lo que le estaba pasando, mientras sigue lidiando con los paparazzi y con lo que escuchan sus hijos en la escuela sobre la separación de Piqué.

“Tengo paparazzi acampando frente a mi casa, 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa. Ya sabes, no podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los fotógrafos nos sigan. Así que es difícil.

“Y he tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida. Pero luego, en el colegio, escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en Internet, y simplemente les afecta”, confesó a la revista.

Shakira y Gerald Piqué son padres de Milán y Sasha. Foto: Instagram

Precisamente por Milán y Sasha es que la cantante de 45 años intenta estar bien, por ello, dijo a Elle que “paso recordándome a mí misma que necesito ser un ejemplo para mis hijos”.

Sobre su carrera, Shakira fue enfática en que esta pasó a segundo plano cuando se involucró sentimentalmente con el jugador, pues realmente quería que su relación funcionara.

“Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor. Gracias a eso, mis hijos pudieron tener una mamá presente, y tengo con ellos ese vínculo increíble que es inquebrantable y que nos sostiene”, aseguró a Elle.

Finalmente, Shakira reveló a la revista que artistas como Chris Martin, Juan Luis Guerra y Alejandro Sanz han sido un gran apoyo mientras espera a que “se cierre ese agujero en mi pecho”.