Shakira nombrada ‘Mujer del año’: ‘Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no’

La cantante colombiana Shakira fue homenajeada la noche de este sábado 6 de mayo, por Billboard, con el reconocimiento a Mujer del año.

La intérprete, quien en los últimos meses ha dado mucho de qué hablar por su mediática separación del exjugador de fútbol Gerard Piqué, agradeció el honor y afirmó que este premio es “demasiado” para ella.

“Este a ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida, un año en el que he sentido más que nunca y en carne propia lo que significa verdaderamente ser mujer”, inició diciendo la barranquillera, quien hace tan solo unas semanas dejó su vida en España para instalarse en Miami junto a sus dos hijos: Sasha y Milán.

La cantante afirmó que este proceso que ha venido atravesando le ha ayudado a entender que su fuerza y valentía es muy grande y que eso le ha permitido afrontar las adversidades.

“Somos más valientes de lo que creemos y más independientes de lo que nos enseñaron a ser... porque, ¿a qué mujer no le ha pasado, alguna vez, que por buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro, se ha olvidado de sí misma? A mí me ha pasado más de una vez; pero también llega un momento en la que una ya no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse tal cual es”, agregó.

Y aseguró que ahora no le interesa ser perfecta, sino auténtica. Y que eso llega como parte de la vida.

Shakira agradeció a las mujeres, quienes le ayudaron a "cantar con rabia". (El Universal de México)

La cantante, quien tras su polémica ruptura de Piqué, en 2022, ha lanzado temas como Montonía (con Ozuna) y TQG (con Karol G), así como la Sesión Musical #53, junto a Bizzarrap, aprovechó la oportunidad para hablar de cómo ha sido este último año de su vida, en el que se sintió “perdida”.

“Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es que si sigues siéndote fiel a ti misma. Y es verdad que cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma poro las lecciones más importantes las he aprendido de otras mujeres”, reconoció.

Y añadió con voz entrecortada: “por ustedes escribí lo que escribí y canté lo que canté. Solo una mujer puede amar hasta desgarrarse, solo una mujer puede hablar con la honestidad más brutal y cantar con rabia y bailar extasiada”.

La cantante finalizó alabando la labor de las mujeres, que le han enseñado de “vulnerabilidad y fuerza”.