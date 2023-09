Shakira: ‘Jamás pensé que mis fans en el peor momento de mi vida me iban a sostener’

Shakira volvió a su tierra para seguir dando buenas noticias. La cantante inauguró este sábado al mediodía la Institución Educativa Distrital Nuevo Bosque - Pies Descalzos, como fue denominada, la cual fue construida por la Administración Distrital y la Fundación Pies Descalzos, y busca resignificar el suroccidente de Barranquilla, a través de la educación.

Pero la barranquillera no solo habló de la importancia de la educación en la sociedad, sino que tuvo tiempo para tocar varios temas en su carrera, el nuevo álbum que está próximo a salir, la posible gira que incluiría a Barranquilla, y del amor y lo agradecida que está con sus fans.

Shakira recibió el premio Vanguardia durante los últimos MTV Video Music Awards. (DIA DIPASUPIL/Getty Images via AFP)

La cantante no ve la hora de que se estrene su álbum, aunque no dio fechas. “Todavía no hay, sigo agregando canciones, el proyecto sigue creciendo , pero con muchas ganas de compartirles mi música, lo que me ha inspirado y las vivencias, y muy feliz con esta nueva canción que se viene (El jefe), el próximo 20 de septiembre”, dijo.

LEA MÁS: Shakira se suma a la fiebre norteña con su nuevo tema ‘El Jefe’

Asimismo, la artista aseguró que desea salir pronto de gira. Ante la insistencia de los medios y algunos fans que se encontraban en el lugar, sobre si incluirá a Barranquilla, Shakira afirmó sonriendo.

”Estamos ahora mismo metidos de lleno en el estudio, espero algún día no muy lejano poder irme de gira otra vez”, expresó.

El amor y agradecimiento a sus fans

Para nadie es un secreto que el último año ha sido difícil en lo personal para la barranquillera, tras su separación con el exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué.Con palabras que reflejan que su corazón ha sanado, Shakira Isabel aseguró que “se quedan los que se tienen que quedar, y a partir de ahí, vas sumando y aprendiendo también a aceptar a despedirse de personas, momentos, vivencias.

“Todo eso te va forjando y mi tarea como artista es recopilar y documentar todo esas experiencias y sentimientos. Subidas y bajadas que da la vida y que acaban reflejadas en mis canciones”.

Sin embargo, la intérprete de ‘Pies Descalzos’ reconoció que el amor y el respaldo de su gente, de su fans, han sido un aliciente para mantenerse a flote. ”Son los mejores fans del mundo”.

Mi armada, mi ejército. Los que me ayudan a pelear todas esas batallas y que me apoyan. Que me hacen sentir que valgo la pena, que están ahí para escucharme, que tienen una paciencia infinita. Los que me levantan y me sostienen en los momentos más duros y difíciles, ahí han estado. Jamás pensé que mis fans en el peor momento de mi vida me iban a sostener emocionalmente de la manera en que lo hicieron”, aseveró emocionada.

Shakira, de 46 años, también lamentó el fallecimiento del maestro Fernando Botero, de quien siente aprecio y admiración.”El maestro donó muchas obras, eso es algo para valorar y recordarlo. Su obra es original, mostró su rebeldía y forma de ver el mundo, así que siempre será una gran inspiración”, recalcó.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.