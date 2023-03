Sasha, hijo menor de Shakira, hizo la portada de ‘Monotonía’

Shakira abrió su corazón en una entrevista con el periodista mexicano Enrique Acevedo para el medio N +. En esta primera aparición, después del lanzamiento de su éxito TQG en colaboración con Karol G, la colombiana reveló que su hijo menor, Sasha, hizo la portada de Monotonía, su éxito con Ozuna.

“No me había gustado lo que me habían mandado los diseñadores de la disquera y él me dijo ‘no, mami. Yo te lo hago’ y cogió su iPad y lo hizo”, afirmó la intérprete de Te felicito.

El aporte de Milan también fue mayúsculo, pues gracias a él Shakira se familiarizó con el trabajo de Bizarrap, el productor argentino con el que trabajó en la Music Session #53, que rompió varios récords.

“Milan me dijo ‘Mami tienes que hacer algo con Bizarrap que es el dios argentino’, y le envió un audio a Jaime, mi mánager, pidiéndole que hiciera lo posible para que yo grabara con él”, contó.

Shakira confirma que Milan le pidió grabar con Bizarrap: ¡Es el dios argentino!

Al parecer, ambos niños tienen un ojo crítico y una vena artística heredada de su exitosa madre. “Se parecen mucho y van despuntando sus intereses. Lo que les gusta y lo que no y yo los escucho”, aseguró Shakira.

En la misma conversación, la cantante colombiana aseguró que está en un mejor momento tras su duelo por el final de su relación con Gerard Piqué y reveló que sus hijos han sido fundamentales durante este proceso.

“La vida me ha compensado con estos dos niños estupendos”, comentó. “Poder compartir esto con ellos es fantástico, ellos tienen una participación activa en mi carrera. Tienen muchas ideas y opiniones”, agregó Shakira.

