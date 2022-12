Prueba de Sonido: Escuche el playlist definitivo de la música de Costa Rica en el 2022

Si hay algo que hemos confirmado a lo largo de la historia de la música hecha en Costa Rica es que la variedad y la versatilidad son los puntos más importantes de las obras que se escriben, se producen y se ejecutan en nuestro país.

Durante este 2022, el programa Prueba de Sonido, espacio para la música costarricense del sitio web de La Nación, ha sido vitrina para exponer canciones, discos y videos que más de 100 artistas criollos produjeron durante este año.

Prueba de Sonido es el programa de nacion.com donde la música costarricense es la gran protagonista. (Archivo)

Fusiones de géneros y sonidos, experimentos, el lanzamiento de nuevos artistas y la consolidación de aquellos con grandes trayectorias han sido, semana a semana, el alimento para Prueba de Sonido. Como agradecimiento y un reconocimiento a quienes confiaron en nuestro espacio semanal para contar sus historias, hacemos un repaso de cómo sonó Costa Rica en este 2022.

El poder urbano Copiado!

Hay algo innegable en la actualidad y es que el género urbano es un rey por excelencia. Costa Rica no se quedó fuera de la ola de producciones de este tipo.

Desde hace un par de años para acá la proliferación de canciones urbanas en reggae, reguetón, rap, hip-hop, ha sido pan de todos los días y nuestro país ha visto nacer a nuevos talentos que trabajan como verdaderos profesionales para hacerse un nombre.

Siho Villalobos fue uno de los primeros en presentarse en Prueba de Sonido con su canción 14; también se destacó la participación de la cantante Canina, quien estrenó este año Mañosa y Caimán.

Soultwo se unió a Javier Arce de Cocofunka en el tema Mami, además Tapón (un consolidado del país) le dio un nuevo aire a su tema ¿Qué es lo que pasa?

Fátima Pinto con Mutuo acuerdo se sumó a la lista de mujeres que dominaron el género este 2022 junto a la experimentada Nakury con Living Costa Rica y Wine, Shantty con Tu ex, Dashita con su sencillo La tentación y su colaboración con Huba Watson en Fiesta. Además, estuvo Vero Luna con Mente clara y La presión de Kenia con Alejandro Luna.

Malí, Vero Luna y Voodoo fueron parte de uno de los programas semanales de Prueba de Sonido. (Prueba de Sonido)

Kavvo, una de las sensaciones de esta nueva generación, se unió a Fátima Pinto en Devoto y también lo hizo en solitario con Close Friends.

También sonaron Marimba de Gimario, Profesional de Estradda, Jordan G y su Dopamina y Elouane con el tema Perreíto violento. Dani Maro, por su parte, estrenó Pato, una sensación en las plataformas digitales.

Hubo muchas colaboraciones como la de Jay Kendall con José Bellat en Si tu te vas o la de Made junto a Kenia, Alejandro Luna y Deeikel en TBT.

Entre los grandes que sonaron en Prueba de Sonido, Banton con Fi Di Money y DJ P con su disco Rambo Riddim mostraron sus cualidades. Por otra parte el reggae de Ojo de Buey estuvo presente con su canción Amor del bueno. El rap también levantó la mano y los experimentados Cehzar y RVS mostraron su talento con Droga, Problema e Ilusión, respectivamente.

El rock y el ska Copiado!

Por supuesto, el rock y el ska ticos no podían faltar en nuestra lista de fin de año, más en este 2022 que la producción fue fructífera.

La banda Chemicide presentó su disco cuarto disco titulado Common Sense, en el que hacen un repaso por las diferentes realidades de la sociedad latinoamericana. Con el álbum Shelter, la banda Time’s Forgotten de rock progresivo se sumó a la lista de estrenos, asi como Pedro Capmany con el sencillo Universo y el ska de Askatasuna con Usted.

Adrenal presentó Blood on the Water, Los Waldners mostraron Quisiera que fueras mi novia, Mentados Sube y Radio Casino (la banda del Rock Fest) reestrenó Al final y Avenida Central.

Asimismo, la banda 424 participó con Mermelada, inspirada en un viaje de su cantante Felipe Pérez. En este apartado se suman, además, el grupo Carolina con el disco Fronteras, El Parque con su regreso al estudio de grabación con el tema Furia, Percance con su versión del clásico La mitad de lo que soy y Flor de Doppler con Camaleón de flores, ganadora del premio ACAM.

Prueba de Sonido presenta: Isla Boreal, Master Key y Entrelíneas Cerramos la temporada 2022 de Prueba de Sonido con 37 capítulos y 111 obras de artistas nacionales estrenadas en este espacio.

Entre los clásicos intérpretes del rock criollo tenemos a Mechas con los temas María y Santería, así como Dream of Fire con Where I Belong y Out of Sight. También el músico Alberto Chaves presentó su disco Mental pesado, Adaptados el álbum Por la tarde natación y los legendarios de 50 al Norte con su regreso a escena gracias al larga duración Lo que vuelve a sangrar.

Y más, mucho más... Copiado!

Siguiendo con el tema de la variedad de propuestas, Prueba de Sonido demostró la calidad artística que tienen nuestros músicos y cantantes.

El espacio se engalanó con tres canciones de Entrelíneas: Otro verano, Hippie y Malibú. Además, la cantautora Malí también sobresalió con No hacer nada y Green Green Eyes.

También hubo tiempo para bailar con Qué pena de Plancha Live, Funky Town de Vértigo, y Buscando el Swing, el disco de Rialengo.

Ariel Darío honra a la música romántica, Nakury muestra poder con una cubana y Alejandro Luna se une a su amigo Jean Kala en Prueba de Sonido. (Archivo/Cortesía)

Guní Guní de Buena Calle también nos puso alegres, así como ¿Por qué será?, versión de Marko Jara, y la novedad de Reflejo en la pantalla, de Donovan Retana. También Qué pena, pero qué rico, de Vanessa González, fue otra de esas canciones para bailar, al igual que Balas de Los Ajenos y la nueva versión de Canchis Canchis de Los Plancharanga.

La música siguió dando frutos en este año gracias a obras románticas, otras más movidas, rancheras y de corte pop gracias a artistas como Sharon Abarca, Los Chiquiticos, Luis Enrique Mejía Godoy, Joaquín Yglesias, Los Tenores, Rolbin Montero, Blue Stereo, Indianna, Carlos Guzmán, Master Key, Half Tangerine, Guadalupe Urbina, Madrigal, Éditus, Mario Tanzi, Armando Infante, Elena y la Orquesta Lunar, Cori Elle, Martin Son, Dr- Leo, Junov, Ed Quesada, Mar Villareal, Joss Araya y Chillax.

No dudamos en que el 2023 también será un paseo por nuevas canciones, discos y videos. Artistas: en Prueba de Sonido tienen una plataforma para que su música llegue a más personas.

¡Nos escuchamos el próximo año! ¡Que viva la música costarricense!

