Productores de espectáculos celebran que Parque Viva vuelva a estar disponible para conciertos

Este viernes 21 de octubre trascendió que la Sala Constitucional anuló las órdenes sanitarias que cerraron el Parque Viva “por considerar que la medida se trató de una violación indirecta a la libertad de prensa”. Luego de conocer la noticia, varios de los productores de conciertos en Costa Rica celebraron la decisión pues, a su criterio, Parque Viva tiene condiciones idóneas para sus espectáculos.

Ernesto Adduci, fundador y productor del Rock Fest, manifestó su agrado al enterarse de la noticia.

“A mí me pone muy feliz porque Parque Viva es un lugar óptimo para hacer conciertos en Costa Rica. No hay ningún lugar que tenga las características de Parque Viva. Es un lugar perfecto para nosotros como empresarios, para la industria de la música que necesita espacios de este tipo y no hay ni uno solo que se parezca a Parque Viva”, comentó.

Sala IV anula cierre de Parque Viva por violación indirecta a libertad de prensa

Andrés Guanipa, productor de Move Concerts, expresó estar contento con la resolución, pues siempre han querido contar “con un venue (lugar para eventos) de primer mundo como Parque Viva”.

“Me parece una medida absolutamente acorde con el derecho. Obviamente esto (el cierre) nunca debió haber pasado. No había necesidad de hacer eso, si se hubiera aplicado el mismo criterio para otros venues, también tuvieron que haber cerrado otros venues”, afirmó.

De Tigres del Norte a Gilberto Santa Rosa, estos fueron los conciertos afectados por cierre de Parque Viva

Guanipa lamenta profundamente que “esa injusta medida” haya afectado la operación de Parque Viva, el cual tenía una agenda llena de actividades hasta fin de año. Su empresa ha organizado en el recinto conciertos como los de Ed Sheeran, Katy Perry y Juan Luis Guerra.

Por su parte, Juan José Rojas, de Believe Entertainment, resaltó que lo acontecido es “un punto para que se logren establecer canales de comunicación entre el sector privado y público”.

“Como sector hay que ser conscientes de que es una necesidad real tener un mayor número de venues (lugares para eventos) donde se puedan ejecutar los conciertos y, sin duda alguna, Parque Viva o cualquier recinto que haya sido cerrado perjudica al sector”, dijo.

Asier Isusi, productor general de AiB Booking & Productions, se enteró de la decisión de la Sala IV justo aterrizando en Medellín (Colombia), donde se realizará un concierto de Ana Gabriel. Para el gremio de espectáculos, la noticia es motivo de celebración, aseguró.

Productores de eventos masivos de entretenimiento manifestaron su agrado al conocer que se anuló la medida sanitaria del cierre de Parque Viva. (Jose Cordero)

“En nuestro medio debemos de celebrarlo porque nosotros estamos carentes de espacios donde podamos trabajar y desarrollar los shows con las condiciones que presenta Parque Viva”, explicó.

El productor agregó que es importante trabajar en las observaciones que hizo el Ministerio de Salud y que sería positivo que la Municipalidad de Alajuela, Parque Viva y el Gobierno conversen para tomar acciones que beneficien a los usuarios en el tema de los accesos.