Las buenas noticias también han llegado, el artista y su novia Fernanda Rojas serán papás y eso los llena de ilusión. “Ha sido mi primer año sin mi mamá pero también me he dado cuenta de que debo de poner en la balanza muchas cosas y ver la vida desde otra perspectiva. La noticia de que vamos a ser papás me tiene viendo el mundo de manera diferente, con expectativas completamente distintas. No ha sido un mal año, he hecho también más música que nunca y me conecto mucho más con la gente”, afirmó.