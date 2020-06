“Abrí el concierto de Jarabe de Palo en Club Vértigo, el primer concierto internacional para el que me llamaron. Fue muy chiva porque Pau hizo unos posteos en redes sociales diciendo ‘nos vemos hoy en Club Vértigo, el telonero es José Cañas’ y me dejó impresionado. Él no me conocía y me mencionó, entonces cuando lo vi en backstage lo saludé muy contento. Eso me marcó, él no tenía necesidad de hacer eso como artista, pero su necesidad como persona era la de compartir con la gente. ¡Qué persona más humilde!”, narró Cañas.