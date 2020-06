View this post on Instagram

Buen viaje. 🖤 Conocí a Pau @jarabeoficial una noche en la casa donde vivía @alejandrosanz en Ciudad de México mientras Alejandro grababa La Voz allí. Todo en esta frase que acabo de escribir me parece todavía irreal, ni hablar lo que esta frase le parecería al tipo que era yo cuando cantaba en bares canciones de los dos, de Pau y de Alejandro, pero pasó, fue real, real e inolvidable. Cenamos, brindamos, conversamos. No lo volví a ver nunca más personalmente. Me dejó su sonrisa y su voz tranquila, claro que me dejó sus canciones, en especial ‘Agua’ y ‘El lado oscuro’. Supe de su lucha contra el cáncer y de su carácter y entereza para enfrentarlo. Estaba en la industria, pero la sensación que siempre me dio era que estaba allí bajos sus propios términos, jugando con sus propias reglas. En esta industria ciertamente hay un ‘Lado oscuro’, pero siempre me dio la sensación que Pau era un Master Jedi, que también los hay, y sin duda lo era, lo es. Estoy llorando. Hoy veo a mucha gente, colegas y público lamentando su muerte, somos muchos, agradeciendo sus canciones, somos muchos, y quienes realmente lo conocieron dan testimonio de un tipo especial, se notaba, se sentía, se oye. Al final de eso se trata, las canciones, si, pero la persona. Ese es el triunfo.