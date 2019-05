“A los 6 años mis padres se divorciaron y mi mamá me trajo a México y digamos que pase por una etapa en la que disfrutaba de la música pero no cantaba, sentía algo de inseguridad y no creía que fuera posible que yo cantara, fue hasta los 15 años que un amigo me invitó a cantar en un pequeño escenario y una vez que recibí el aplauso de la gente y su increíble energía esto se convirtió en una droga para mi", explica la chica oriunda del cantón de Turrialba.