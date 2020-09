Cayeto y Páez presentaron una selección de las canciones más reconocidas de Ojo de Buey, así que el entretenimiento está asegurado para el público. Temas como La luna, Jugada de pared, No me alcanzan, Seguir sumando, Ya no, Me hierve la sangre y Dime la verdad; sirven como un recorrido por toda la historia de la agrupación nacional ya que con los temas se hace un repaso por sus tres álbumes de estudio y la trayectoria de más de 13 años de esta agrupación.