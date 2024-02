‘¡Oiga, Pito!’: La música de Café con Leche y José Capmany al fin llega a Spotify y otras plataformas

¡Oiga, Pito!, que La Modelo ya se puede escuchar en Spotify. Así es, esa y otras canciones del grupo costarricense Café con Leche, que marcaron un hito en el rock hecho en Costa Rica, llegaron a plataformas digitales para contar la historia de la música tica.

Las creaciones de José Capmany y Enrique Ramírez con su icónica banda, ya se pueden escuchar de forma digital gracias a un esfuerzo que muchas personas realizaron de la mano de Pedro, el hijo mayor de José. En esta labor trabajaron el DJ Barzo con la disquera Lácteo Cósmico (distribución), así como la organización Rock Fest en tareas de producción y Carlos Domínguez en la masterización de las canciones.

Todos los álbumes y sencillos de la agrupación estarán disponibles en diferentes servicios de reproducción en línea como Spotify, YouTube, Apple y Amazon.

El primer paso fue publicar el disco Rock, el debut en estudio de Café con Leche que se estrenó en 1987. En esta producción hay temas como Quiero ser, Mamá y papá, La modelo y la conocidísima La historia salvaje.

José Capmany y Enrique Ramírez fueron la base de la banda nacional Café con Leche. Su primer disco 'Rock' lo publicaron en 1987. Ambos fallecieron en el 2001. (Cortesía)

“El disco Rock es una bitácora de irreverencia y fisga que nos revela la química entre dos amigos increíblemente creativos y subversivos: la fuente inagotable de ideas que era Enrique y la sensibilidad musical y social de José”, explicó Rock Fest Records en un comunicado de prensa.

La colección de música del grupo y de Capmany como solista consta de seis discos de larga duración: Rock, Burro en lancha, Un día cualquiera, Canciones cotidianas, Volando alto y Cumbaya. Así como de tres álbumes cortos: Sube/Diario de un prófugo, La historia salvaje (Disco Mix) y Tiquici@ Rock.

También se presentará un disco de recopilación: La historia salvaje con los grandes éxitos de Café con Leche y una grabación especial del tema Maletón, en el Rock Fest 2001.

La publicación de las obras se realizará durante todo el 2024 en fechas conmemorativas del grupo: el cumpleaños de Capmany y el aniversario de su muerte, así como celebraciones como el Día del Rock Nacional (20 de abril).

Recopilar la música de Café con Leche y Capmany, toda una odisea

De acuerdo con Pedro Capmany, la idea de llevar la música de su papá y la banda a plataformas digitales surgió de los fans hace poco más de un año. Sin embargo, realizarlo implicaba un arduo trabajo, no solo de recopilación y digitalización, sino también de negociaciones legales con las disqueras que habían publicado los discos y tenían los derechos de las obras.

Prueba de Sonido presenta: Pedro Capmany

Para comenzar con el proceso, Pedro publicó en redes sociales la idea de buscar la música de su padre y muchos seguidores se apuntaron a ayudarlo. Así logró conseguir acetatos de las producciones y algunas grabaciones que él mismo no tenía como Rock y Burro en lancha, así como algunos sencillos en discos de 45 revoluciones

“Fue muy bonito que la gente me los prestara. Incluso, Un día cualquiera nunca fue masterizado en su momento, así que me gustó mucho escucharlo ya terminado en esta nueva etapa”, explicó el también músico, quien desde que comenzó su carrera se ha encargado de honrar el legado de su padre.

Por su parte, Barzo explicó que el trabajo en estudio de Carlos Domínguez les dio a las producciones un nuevo aire. Con su experiencia logró que al digitalizar las canciones lograran tener un volumen apto para ser reproducidas en plataformas. Durante este proceso, Pedro siempre estuvo al lado de Domínguez, quien fue guitarrista de Café con Leche, para supervisar el trabajo.

Para Capmany escuchar las obras de su papá en este formato fue muy emocionante, ya que para él “suenan totalmente diferentes”.

Barzo agregó que este es un trabajo esencial para la memoria musical de Costa Rica, ya que muchas personas que no habían vuelto a escuchar las producciones, ahora lo podrán hacer; pero también le llegarán a las nuevas generaciones para que conozcan sobre las raíces del rock tico.

En el trabajo realizado por Capmany y sus colaboradores, se rescataron las grabaciones no autorizadas que circulaban en Internet, con la meta de distribuir todo el material de manera autorizada y legal. Esto ayuda a que las familias de José Capmany y Enrique Ramírez reciban las regalías correspondientes a las reproducciones.

Capmany y Ramírez, dos familias unidas por la música

Otro aspecto muy importante en la publicación de las obras de Capmany y Ramírez, es el acercamiento que hubo entre sus familias para llevar a cabo esta labor.

Recordemos que Capmany falleció el 13 de octubre de 2001, mientras que Ramírez murió el 12 de diciembre del mismo año.

Como Café con Leche, José Capmany y Enrique Ramírez compartieron juntos en varias ocasiones. Así le abrieron camino al rock costarricense. (Cortesía)

Entre las tantas tareas que tuvo Pedro para llevar a cabo su plan de llevar la música de Café con Leche a las plataformas digitales, fue contactar a doña Gretchen Briancesco, madre de Enrique. El contacto, finalmente, se logró concretar.

La familia del artista se mostró muy agradecida con el esfuerzo y también puso manos a la obra en el proyecto. Capmany afirmó que este trabajo debía de realizarse para hacerle un tributo a la memoria de José y de Enrique.

Pedro no conocía a doña Gretchen y tampoco a las hermanas de Enrique, así que el encuentro fue muy emotivo para todos. Incluso, cuando se presentó el proyecto en la conferencia del Rock Fest el 6 de febrero, las familias departieron juntas en el evento.

“Doña Gretchen me dijo que no le importaba si esto generaba dinero o no, que para ella lo importante era el reconocimiento a Enrique”, recordó Pedro. Además, agregó que la señora y su madre María Castro no se veían desde los años 80 cuando departían en medio de la música de Café con Leche.