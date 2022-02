‘No se habla de Bruno’: el mayor éxito musical de Disney que no ganará el Óscar

Solo han sido necesarios poco más de dos meses para que No se habla de Bruno, una de las canciones de Encanto, la nueva película de Disney, se consagre como la nueva favorita y la más exitosa de la compañía del ratón.

La canción escrita por Lin-Manuel Miranda ya suma seis semanas dentro del top Billboard Hot 100 y desde hace dos semanas ocupa la posición uno dentro de la afamada lista. Esos números ayudaron a superar la interpretación de Let It Go (Libre soy), de Idina Menzel, que fue el último tema de Disney en alcanzar el quinto lugar en esa lista en abril de 2014.

De hecho, desde 1993 un tema de Disney no llegaba a la cima de la influyente lista de Billboard. En aquel momento, la cinta que logró adueñarse una semana del primer lugar fue A Whole New World (Un mundo ideal), de Aladino.

'Encanto' celebra los paisajes y cultura de Colombia. Foto: Disney

Un año más tarde, en 1994, Can You Feel the Love Tonight (Esta noche es para amar) de El Rey León llegó al número cuatro, mientras que la canción de la banda sonora de Pocahontas, Colors Of The Wind (Colores en el viento) también alcanzó el puesto cuatro en 1995. Es decir, tuvieron que pasar 29 años para que un tema Disney volviera a apoderarse de la lista.

Dentro de Spotify, la canción de Encanto suma en su versión en español cerca de 21 millones de reproducciones; mientras que en inglés We Don’t Talk About Bruno asciende a 127 millones de reproducciones. En YouTube, por su parte, el tema ya llegó a 199 millones de reproducciones.

Y es que hay que reconocerlo: “No se habla de Bruno. No, no, no. No se habla de Bruno” podrá ser tan solo un fragmento del coro, pero es tan pegajoso que es inevitable dejar de cantarlo.

Pero, ¿por qué no se habla de Bruno?

Bruno, es el personaje más misterioso de Encanto, es el tío de Mirabel, la protagonista de la historia y es uno de los últimos personajes en aparecer en esta película, que narra la historia de la familia Madrigal, que vive en una casa mágica entre las montañas de Colombia y todos sus integrantes tienen un don.

A los Madrigal les disgusta particularmente el don de Bruno, pues este personaje tiene la capacidad de predecir el futuro, sin embargo, sus premoniciones no son precisamente las más alentadoras y por ello, la familia no habla de él. De hecho, ni siquiera conviven con él.

En ambos idiomas el tema es interpretado por Carolina Gaitán, Daniela Sierra, Isabel Garcés, Juanse Diez, Mauro Castillo y Olga Lucía Vives.

Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Olga Lucía Vives, Juanse Diez e Isabel Garcés son los intérpretes de 'No se habla de Bruno' (Archivo )

¿Por qué no pelea por un Óscar?

A pesar de que Encanto obtuvo tres nominaciones a los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood en las categorías mejor película animada, mejor banda sonora y mejor canción, en ningún se menciona a No se habla de Bruno.

¿La razón?

El tema quedó fuera de la competencia por el Óscar, pues Disney apostó por enviar a competir a los premios de este 2022 el tema Dos Oruguitas, interpretado por Sebastián Yatra.

“Depende del estudio enviar canciones a la Academia para la consideración de los premios, y Disney optó por enviar solo la balada en español Dos Oruguitas de Encanto. El gran éxito de No se habla de Bruno aún no era muy exitoso cuando se tomó esa decisión”, reseña Entertainment Weekly.

De todas formas, si Dos Oruguitas gana el premio a mejor canción también marcaría la historia de la compañía del ratón, pues este tema no tiene una versión en inglés y se convertiría en la primera canción en español de Disney en ganar un premio de la Academia.