Mucho rock el fin de semana: El Parque y Evolución presentarán conciertos

Dos de las grandes bandas del rock tico presentarán conciertos especiales este fin de semana. Evolución lo hará en el marco de la celebración del 25 aniversario del disco Música para sentir, mientras que El Parque presentará el estreno del álbum SomoS, su última producción de estudio.

Este sábado 17 de diciembre en Club Pepper, Zapote, será el encuentro con Evolución y sus fans. Balerom, Moldo y Wash prepararon un espectáculo para conmemorar el cuarto de siglo de vida de su primer disco titulado Música para sentir, pero los artistas prometen que en el show harán un repaso por las canciones más importantes de la trayectoria de la banda.

Moldo, Balerom y Wash festejarán el aniversario de su primer disco como Evolución. (Mayela López)

El Parque afronta con ‘Furia’ su ansiado regreso a la música

“No significa que vamos a tocar muy seguido, esta no es una reactivación de la banda porque cada uno está en sus temas, pero nos gusta darnos el tiempo para producir bien cada evento, que sean de alguna manera conceptuales y que tengan el repertorio correcto”, explicó Balerom.

En este caso, Balerom contó que la selección de temas que interpretarán, además de los de Música para sentir, fue hecha bajo un ejercicio de estudio y ensayo entre los tres miembros de la banda.

“Intentamos que fluya la energía y complacer a las diferentes generaciones que nos han conocido en nuestras variadas etapas. Es una simbiosis de todas las canciones”, agregó el músico.

El disco Música para sentir es muy importante para el trío, no solo por haber sido su debut, si no porque lo consideran un documento histórico. “Grabar un álbum en ese tiempo era como una misión imposible. Al final surgió una marca, una etapa que definió la imagen de Evolución a la que todavía nos apegamos”, expresó Balerom.

El concierto inicia a las 7 p. m. Las entradas están a la venta en el sitio www.tiquetebox.app/e/evolucion y el precio es de ¢15.000. Las mesas VIP se pueden reservar al WhatsApp 7182-1454.

El Parque presenta SomoS Copiado!

Sin dudas, este 2022 ha sido un año de regresos para El Parque. Primero volvieron a juntarse para tocar en concierto en el marco del Rock Fest y, tan solo meses después, retornaron a la Sala Garbo, un escenario muy significativo para el grupo.

En la sala de cine josefina, la banda se reunió con sus seguidores en el marco del lanzamiento de nuevas canciones y en homenaje a sus discos anteriores.

Tras varios años en silencio, la banda El Parque regresó al estudio de grabación con su disco 'SomoS' (Cortesía El Parque)

Otro reencuentro ocurrió en el estudio de grabación, donde la banda produjo su nuevo álbum titulado SomoS, del cual se desprenden sencillos como Furia y Efímeros.

Ahora, para despedir el año y hacer la presentación oficial de SomoS, El Parque ofrecerá un concierto este domingo 18 de diciembre en el marco de El Chopo Tico, el festival de música costarricense que se realiza en el Mercado La California, en San José.

“Volver al estudio siempre es bonito, es una experiencia diferente. En este caso es muy importante que en el disco no hay nada que no sea ejecutado por manos humanas, no hay secuencias ni programaciones”, dijo el guitarrista Inti Picado.

La banda de Picado Federico Dörries y Luis Arenas presentarán el concierto, en el que también participarán Raza Bronze, Cabeza de Vinil y Maldito DeLorean. Además, DJ Six estará a cargo de las mezclas desde las 2 p. m.

Las entradas valen ¢12.000 el día del evento. Para reservaciones puede hacerlo por medio de los WhatsApp 8890-8586 y 8315-2367. El evento es exclusivo para mayores de 18 años.

Habrá venta de discos y mercadería de la banda.