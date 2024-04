Montserrat Martí Caballé y la voz que su madre le dejó como herencia

Bien dicen que lo que se hereda no se hurta, por eso es que Montserrat Martí Caballé, hija de la intérprete española Montserrat Caballé, apartó su sueño infantil de ser bailarina por seguir los pasos de su madre. El talento lírico corría por sus venas y, con el tiempo, descubrió como legado la potente voz de quien le dio la vida.

El caso es que muchos años después de haber intentado ser baletista, Montserrat le cantará a su mamá en un tributo especial en Costa Rica, en el que también participará Simona Todaro Pavarotti, sobrina nieta del tenor Luciano Pavarotti. Ambas cantan con un solo objetivo: rendir tributo a la legendaria soprano y al famoso ‘Rey de los do de pecho’.

El espectáculo, bautizado como Querida Montserrat, querido Luciano, será este viernes 19 y sábado 20 de abril, en el Teatro Nacional.

De su coqueteo inicial con la danza y del concierto que brindarán en el país, Montserrat Martí Caballé conversó con Viva.

De bailar en ‘puntitas’ al canto Copiado!

En todas las navidades, Montserrat Martí Caballé siempre pedía que le regalaran zapatillas de ballet. Sus padres vieron en ella un estilo y talento que tenían que motivar, así que la inscribieron en una academia de danza. Incluso, cuando tenía 12 años, les pidió a sus padres que la enviaran a Rusia para seguir con su preparación allá.

En ese entonces, su petición de estudiar ballet en el extranjero no fue aceptada, porque su madre le insistió en que terminara sus estudios de primaria cerca del hogar.

Montserrat Martí Caballé interpretará arias y zarzuelas para honrar a su madre, la soprano española Monserrat Caballé. (Cortesía)

A los 15 años la aceptaron en la escuela del Ballet Nacional de España; pero en el proceso sufrió una lesión en la pierna, por lo que tuvo que detener sus prácticas para recuperarse. Aunque ella no lo quería, el sueño de bailar se fue apagando. Fue entonces cuando la música llegó a salvarla, gracias a una coincidencia.

Mientras Montserrat vivía en la casa de unos amigos de la familia y al mismo tiempo estaba en su apogeo el disco Barcelona, que su madre grabó con el mítico Freddie Mercury, a la pequeña Montserrat la descubrieron cantando a viva voz una de las canciones del álbum.

“La señora le dijo a mi tío, que fue el agente de toda la vida de mi madre, que creía que yo tenía un sonido especial. Mi tío me probó y me hizo unos ejercicios. Le gustó y me preguntó si yo quería cantar”, recordó Martí Caballé.

Ella, en su empeño por seguir bailando, aceptó la propuesta mientras se recuperaba de la lesión. “Durante ocho meses estudié canto sin decirles a mis padres. Al cabo de ese tiempo ellos viajaron a Madrid para un concierto y mi tío les dijo que tenían que escuchar a una nueva artista, que era una joven que cantaba y que era un fenómeno”, narró la intérprete.

La sorpresa para sus padres fue que esa nueva estrella era su hija. “Cuando empecé a cantar, ellos lloraron”, recordó con cariño. Y aunque agregó que cuando eran niños ella y su hermano le tenían resentimiento a la música, porque era la “culpable” de que su madre no estuviera mucho en casa, con el paso del tiempo se convirtió en su gran pasión.

Un homenaje a Pavarotti y Caballé con mucho amor

La idea de cantar este tributo a Luciano Pavarotti y Montserrat Caballé nació gracias al encuentro de Martí Caballé y Simona Todaro con el barítono Luis Santana, quien también forma parte del espectáculo. Él las reunió después de muchos años de no verse, pues se habían conocido cuando eran unas niñas.

“Hemos hecho bastantes cosas juntas y esta es una idea estupenda. Su tío abuelo (Pavarotti) era todo bondad y Simona también. Pensamos en que no estaría mal hacer un homenaje a estas dos personas que se conocían bien y trabajaron muchísimo juntos. Mi madre y Luciano se querían de verdad, eran grandes amigos”, explicó la cantante.

Martí Caballé adelantó un poco de cómo será el espectáculo que presentará junto a Simona.

“Pues sí, cantamos juntas en algunos momentos, por ejemplo hacemos el Ave María de Franz Schubert, porque bueno, tanto mi madre como Luciano eran personas muy devotas. Es una pieza que ellos siempre ponían en concierto”, afirmó la artista.

Agregó que en el desarrollo del espectáculo cantan en varias ocasiones al mismo tiempo, pero también interpretan diferentes obras en solitario como en las zarzuelas y las piezas napolitanas. También hizo énfasis en que el espectáculo se torna alegre en muchos momentos, porque tanto ella como Simona son personas de “risa fácil”, así que con el público generan un ambiente relajado y de alegría.

Explicó, además, que este tributo es una gran responsabilidad para ella y su compañera, ya que tienen el trabajo de llevar el legado de sus familiares a las nuevas generaciones, para que no se pierda en la memoria la pasión que Caballé y Pavarotti ponían en sus interpretaciones.

Detalles sobre el concierto en tributo a Caballé y Pavarotti

Todavía quedan entradas a la venta para el recital Querida Montserrat, querido Luciano tanto para el viernes 19 como para el sábado 20 de abril. Los boletos están a la venta en el sitio www.specialticket.net.

Simona Todaro Pavarotti interpretará en el concierto algunas de las obras que hicieron famoso a Luciano Pavarotti, su tío abuelo. (Cortesía)

Los precios y localidades son: ¢32.000 (galería lateral), ¢40.000 (galería central), ¢45.000 (galería primera fila), ¢58.000 (palcos segundo piso), ¢66.000 (palcos platea) y ¢72.000 (butaca y luneta).

Interamericana de Producciones, encargada del montaje del show, explicó en un comunicado que el programa presenta una cuidadosa selección especial de obras. Para recordar a Pavarotti, el repertorio contará con piezas de la canzone y ópera italiana, mientras que habrá arias y zarzuelas para honrar a Caballé.

