Missy Elliott, George Michael y los artistas que ingresan al Salón de la Fama del Rock & Roll 2023

La fundación del Salón de la Fama del Rock & Roll dio a conocer este miércoles 3 de mayo a los artistas que se convertirán en sus nuevos miembros.

El anuncio se hizo durante un especial de una hora realizado en Apple Music e incluye a siete intérpretes, quienes a lo largo de los años han deleitado a los diversos públicos con su música y que, según la organización, “han creado música cuya originalidad, impacto e influencia han cambiado el curso del Rock & Roll”.

Se trata de Kate Bush, Sheryl Crow, Missy Elliott, George Michael, Willie Nelson y las bandas Rage Against the Machine y The Spinners. Los seis cumplieron con los requisitos de ingreso, que incluyen haber lanzada su primer disco 25 años antes de postularse.

Missy Elliot estaba postulada por primera vez a la inducción del Salón de la Fama del Rock & Roll. (Manny Carabel/AFP)

“El increíble grupo de miembros de este año refleja la diversidad de artistas y sonidos que definen el Rock & Roll”, dijo John Sykes, presidente de la Fundación del Salón de la Fama del Rock & Roll en un comunicado difundido por la organización.

Los artistas ingresarán de forma oficial, el próximo viernes 3 de noviembre, cuando se lleve a cabo Ceremonia Anual de Inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York. Esta será la edición número 38.

“Nos sentimos honrados de que la Ceremonia de Inducción de este noviembre, en Nueva York, coincida con dos hitos en la cultura musical: el 90 cumpleaños de Willie Nelson y el 50 aniversario del nacimiento del Hip Hop”, detalló Sykes.

La banda Rage Against The Machine obtuvo su boleto para ingresar al Salón de la Fama del Rock & Roll. (TRIXIE TEXTOR/AFP)

Entre los nominados de este año también estaban The White Stripes, Cyndi Lauper, Iron Maiden, A Tribe Called Quest, Warren Zevon, Soundgarden, y Joy Division/New Order.

Además, la organización anunció a DJ Kool Herc y Link Wray como ganadores del premio a la influencia musical; mientras que Chaka Khan, Al Kooper y Bernie Taupin serán galardonados con el premio a la excelencia.