Mis memorias de Jeff Beck, por Bernal Villegas

Conocí la música de Jeff Beck en el año de 1980, cuando iba de los 15 a los 16 años.

Mis primeras referencias de lo que era una guitarra eléctrica vinieron de los Beatles, Kiss, Led Zeppelin, Grand Funk Railroad, Sweet, Santana, Ted Nugent, Hendrix, Deep Purple, Yes, Genesis y de repente, en una tarde de vacaciones en casa de un amigo sonó un acetato: There and Back, de Jeff Beck, Simon Fhillips, Jan Hammer, Tony Haymas, Mo Foster…fue alucinante.

Han pasado ya 43 años desde esa tarde. Sus composiciones, sus frases, sus riffs, su tono, su sonido, todo siempre en vanguardia, siempre alimientándose de nuevas generaciones de músicos sin olvidar sus raíces, del rockabillly a la electrónica, del blues a la fusión, del rock al pop y al jazz.

Siempre me pareció increíble como Jeff Beck lograba crear un track de guitarra en una canción pop como, por ejemplo, Infatuation de Rod Stewart.

Fue un maestro en acompañar una voz, fue un maestro en solos y podía hacer versiones guitarreras maravillosas de grandes temas, como She’s a Woman, de los Beatles.

Jeff Beck tuvo la capacidad de estar vigente en vida por casi seis décadas, al mas alto nivel. Ahora nos queda su música, la cual les garantizo nos acompañará durante muchas generaciones.

Creo que fue novedoso, atrevido, delirante, intenso y explosivo en cada una de sus notas.

Paz a un héroe.