Michael Bolton sorprendió con anuncio sobre delicada situación de salud

El cantante estadounidense Michael Bolton sorprendió a sus seguidores al anunciar que le descubrieron un tumor cerebral. El intérprete de When a Man Loves a Woman publicó una carta en su cuenta de Instagram donde contó sobre su situación de salud.

El posteo lo hizo el viernes 5 de enero. Bolton explicó que el tumor cerebral le fue diagnosticado antes de las fiestas de diciembre y que tuvo que someterse de manera urgente a una cirugía. La operación fue todo un éxito, agregó el artista.

Confirmó que ahora se está recuperando en su casa acompañado por su familia y que en los próximos meses se dedicará a descansar, por lo cual dejará de dar conciertos.

Michael Bolton, de 70 años, se mantiene muy positivo luego de enterarse que tenía un tumor cerebral. En sus redes sociales es muy activo y constantemente publica detalles de su vida. (Facebook)

“Estoy muy agradecido por todo el amor y el apoyo que me han dado a lo largo de los años. Guardo sus mensajes positivos en mi corazón. Les daré más actualizaciones en cuanto pueda”, agregó el intérprete en el comunicado.

Michael Bolton nació en 1953, en Connecticut, Estados Unidos. Su carrera alcanzó popularidad en los años 80 y 90 gracias a emblemáticas canciones como How Am I Supposed to Live Without You, When a Man Loves a Woman, Said I Loved You... But I Lied y Love is a Wonderful Thing.