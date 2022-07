Metallica le rinde tributo a Eddie Munson de ‘Stranger Things’

“¡Dude, most metal ever!” Así es como resumió Dustin Henderson el concierto que su amigo Eddie Munson dio en el Upside Down. Eddie tomó su guitarra y en una de las escenas más icónicas de la serie Stranger Things interpretó, como los grandes, el éxito Master of Puppets, de Metallica, para atraer a los monstruos vampiros hacia ellos y así ayudar en el plan para acabar con Vecna.

La escena ha sido ampliamente aplaudida por los fans no solo de Stranger Things, sino también de Metallica. Pero los integrantes del grupo también se han mostrado muy agradecidos porque los hermanos Duffer, productores del programa, echaron mano de su éxito ochentero.

Eddie toca 'Master of Puppets' al cierre de esta última temporada de 'Stranger Things'. Foto: Netflix

[ ¡Stranger Things lo hizo de nuevo! Metallica revienta tras aparecer en la serie de Netflix ]

Ha sido tanta la emoción de la icónica banda estadounidense que hace unos días hicieron un agradecimiento público a la producción en sus redes sociales.

“La forma en que los hermanos Duffer ha incorporado la música en Stranger Things siempre ha sido de otro nivel, por lo que estábamos más que emocionados de que no solo incluyeran Master of Puppets en el programa, sino que tuvieran una escena tan fundamental construida a su alrededor. Todos estábamos emocionados de ver el resultado final y cuando lo vimos quedamos totalmente impresionados... está tan extremadamente bien hecho, tanto que algunas personas pudieron adivinar la canción con solo ver unos segundos de las manos de Joseph Quinn en el tráiler. ¿Qué tan genial es eso?”, escribió el grupo en su cuenta de Instagram.

“Es un honor increíble ser una parte tan importante del viaje de Eddie y estar una vez más en compañía de todos los otros artistas increíbles que aparecen en el programa”, agregó la banda.

Pero Metallica no se quedó ahí y sacó un rato de su tiempo para ir más allá. Los artistas grabaron un video en homenaje a Eddie y a Stranger Things.

Los músicos James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo se enfundaron en las camisetas del Hellfire Club, que en la serie era liderado por Munson, y tocaron Master of Puppets en tributo al personaje que dio su vida para salvar al pueblo de Hawkins de la amenaza de Vecna.

¡Eddie, esto es para ti!