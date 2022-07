¡Stranger Things lo hizo de nuevo! Metallica revienta tras aparecer en la serie de Netflix

En cuestiones de música, Stranger Things tiene un hechizo especial, sin lugar a dudas. Primero resucitó el tema Running Up That Hill, de Kate Bush, tema que fue incluido en la primera parte de la temporada lanzada a fines de mayo. La pieza se abrió camino en las listas hasta el puesto número uno del Reino Unido, 37 años después de su lanzamiento.

Ahora, la serie lo ha vuelto a hacer con el clásico Master of Puppets, de Metallica, que fue incluido en el final de más de dos horas que tuvo el programa.

Desde entonces esta canción, lanzada hace 36 años, ocupa el puesto 35 en el top 50 de Spotify en el Reino Unido y el 21 en los EE. UU. Además, tiene una tendencia a subir aún más.

Y es que el célebre tema de thrash metal suena justamente en el capítulo final, en el momento en que el personaje de Eddie suena su guitarra eléctrica en el “otro lado” del pueblo de Hawkins para distraer a los murciélagos malignos y, de esta forma, que Vecna pueda ser atacado por los protagonistas.

El tema fue muy comentado por los fans de las serie, quienes en redes sociales celebraron que distintos artistas clásicos de los años 80 empiecen a ser reconocidos también para las nuevas generaciones, tal como Joy Division o Siouxsie And The Banshees.

El tema en cuestión viene en el álbum homónimo de 1986, lanzado por el sello discográfico Elektra Records, el primer disco de oro de la banda al lograr vender 500 mil copias en Estados Unidos.

Con un total de 8 canciones, Master of Puppets representa además el último trabajo junto al bajista Cliff Burton, quien fallecería ese mismo año debido a un accidente en carretera.

Eddie toca 'Master of Puppets' al cierre de esta última temporada de 'Stranger Things'. Foto: Netflix

La canción homónima del disco puede ser la más representativa del grupo, ya que es la canción que más veces han tocado en vivo. Es una metáfora sobre la adicción a las drogas y sobre cómo estas controlan a sus consumidores como si fueran marionetas.

Ahora que Running Up That Hill se erige como la canción más popular del mundo, después de haber superado a As It Was de Harry Styles durante el fin de semana en las listas globales de Spotify, podría ser que haya un nuevo contendiente por la corona de la lista de reproducciones. ¿Podría llegar a serlo una canción de metal en el 2022?

Recuerde que la segunda mitad de la cuarta y hasta ahora última temporada de Stranger Things puede verse en el servicio de streaming de Netflix.