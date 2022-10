María José Castillo volvió a brillar en un concurso de canto, 14 años después de ‘Latin American Idol’

En el año 2008 toda Costa Rica se volcó a apoyar a la cantante María José Castillo en su paso por el popular concurso de canto Latin American Idol. Ella consiguió encantar con su talento no solo a los jueces del programa, sino también unió a un país que la apoyó hasta que consiguiera el segundo puesto de la competencia internacional.

María José se convirtió en un referente de la cúltura mediática del momento y sumó muchos fans que le demostraron cariño. 14 años después de aquel hito, Castillo volvió al escenario como participante de una competencia de canto celebrada en el extranjero y, de nuevo, su voz se lució.

María José Castillo mostró orgullosa el trofeo como ganadora del festival 'Canino de Oro' que se hizo en la universidad donde estudia en Colombia. (Facebook)

Así son los días de María José Castillo, hoy felizmente radicada en Colombia. Acá, las razones

La tica vive y estudia desde hace varios años en Colombia. Ella cursa la carrera de odontología en la Pontificia Universidad Javeriana y allí fue donde se desarrolló la competencia en la que resultó ganadora, según informó la artista en sus redes sociales.

“Desde hace 40 años en la Facultad de Odontología de mi Universidad acá en Bogotá se celebra el concurso musical Canino de Oro, dedicado a la Dra. Claudia Rivero, donde estudiantes de pregrado y posgrado de odontología participan y así compartimos además de la Odontología, la música. Este año lo ganó Odontopediatría”, publicó Castillo en su perfil de Facebook.

El mensaje está acompañado por varias fotografías de la intérprete en el escenario y posando con el trofeo del concurso.

Castillo recordó con esta participación buenos viejos tiempos en los que su voz la llevó a ser muy reconocida a nivel latinoamericano.

En una entrevista que le concedió María José a La Nación en el año 2021, la cantante contó cómo es su nueva vida alejada de los reflectores y los micrófonos.

María José Castillo volvió al escenario, esta vez como participante de un concurso de canto en su universidad. (Facebook)

Justo antes de que la pandemia de la covid-19 atacara al mundo, María José viajó a Bogotá para estudiar en la universidad.

Ella vive en Chapinero, una localidad que queda como a 20 minutos de la universidad. En medio de todo el jaleo que implica tanto estudio y disciplina, se las arregló para estar más que bien acompañada, pues tiene dos perritos Shit Zu, Lisboa y Moscú, según se publicó en dicha entrevista.

Castillo se encuentra muy enfocada en su carrera profesional, pero no descarta la música de su vida, según dijo en esa ocasión.

“Ah sí, en la parte artística no he hecho casi nada, por ejemplo fui a grabar una canción pero es lo más que he hecho, no me estresa pero tampoco me cierro, a veces cuando voy a Costa Rica hago uno que otro evento, sí me hace un poco de falta, por ejemplo aquí me gustaría ir a cantar en algún lado pero bueno, ya se dará en su momento”, comentó.