Los gemelos Castillo la vuelven a pegar en México: Ha-Ash los reclutó para su nuevo video

Esteban y Douglas Castillo siguen aumentando su reconocimiento en México, pues recientemente los hermanos y modelos sumaron un proyecto más a su lista de logros en tierras aztecas.

Se trata del video de Si yo fuera tú, la nueva canción del dúo de hermanas Hanna y Ashley, mejor conocidas como Ha-Ash, y el cual es protagonizado por los costarricenses.

Los compatriotas cuentan que hace unos meses se enteraron de que había un casting en México y que se buscaba una pareja de gemelos. Ellos, aprovechando su versatilidad y gusto por la actuación, decidieron aplicar y, para su sorpresa, fueron los elegidos.

Douglas y Esteban Castillo tienen dos años y medio de buscar oportunidades en el medio del entretenimiento mexicano. (Cortesía Esteban Castillo)

“Este es ya nuestro sexto y sétimo video musical pero es uno de los más producidos, con mayor presupuesto y con unas artistas más grandes, entonces estamos muy contentos (...). Cuando nos eligieron estábamos muy emocionados porque sabíamos que un video con ellas iba a estar muy chiva, no sólo por la producción y la trayectoria que ellas tienen, sino porque íbamos a compartir con artistas de su calidad”, afirma Esteban.

Si yo fuera tú es un video a una sola toma o plano secuencia, lo que representó un desafío para los hermanos, pues si alguno se equivocaba tenían que grabar todo de nuevo desde cero. Sin embargo, aunque la grabación se repitió unas 10 veces, los hermanos afirman que no se equivocaron y fueron otros detalles de la producción lo que obligaba a grabar nuevamente el audiovisual.

En el audiovisual, los costarricenses trabajaron con una pareja mexicana de gemelas. La idea es que el público crea que se trata solo de un hombre y una mujer a lo largo de todo el clip y justo por eso se recurrió a personas idénticas.

En estas escenas, que se grabaron en junio, se puede ver a los modelos e ingenieros a lo largo de toda la canción. Ellos, junto a las gemelas, interpretan a una pareja que hace un recorrido por su relación, todo dentro de diferentes partes de una casa. Mientras tanto, Hanna y Ashley aparecen entre escena y escena.

Para esta producción, los ticos, quienes cumplirán 29 años el próximo viernes 5 de agosto, ensayaron por aproximadamente cinco horas el mismo día de la grabación. Llegaron a la locación a las 7 a. m. para poder practicar lo suficiente con las actrices gemelas que los iban a acompañar en el video.

“Primero ensayamos para que cuando ellas (Ha-Ash) llegaran al mediodía ya todo estuviera listo, porque ellas tienen el tiempo muy medido. Por ejemplo, ellas ahorita están en La Voz México y llegaron a grabar este video en su día libre, entonces son muy estrictas a la hora de hacer las cosas.

Los gemelos Castillos fueron elegidos para el videoclip un par de meses atrás y, finalmente, lo grabaron el pasado mes de junio. (Captura video)

“Ellas querían que siempre se estuviera produciendo, si veían que la producción no estaba haciendo algo le llamaban la atención; pero son muy buena gente. No son tanto de compartir como con las demás personas, pues están como en lo suyo pero sí pudimos hablar un poquito con ellas y estuvo increíble”, cuenta Douglas.

Los gemelos, quienes recientemente anunciaron que harán contenido explicito en la plataforma Only Fans, detallan que en un momento pensaron que no iban a poder conocer a las intérpretes, pues en algunos videos “ellas salen cantando y las escenas se graban aparte”, pero este no fue el caso.

Douglas comenta que en los momentos en los que hablaron con ellas, se pudieron presentar y las cantautoras les hicieron algunas preguntas.

“Fue muy rápido. Nosotros nos presentamos con ellas, les dijimos que hola, que éramos los gemelos Castillo; y ellas nos preguntaron si éramos actores o si era nuestra primera experiencia grabando; y ya luego nos preguntaron algunas cosas del video como que cuánto habíamos ensayado, que si nos gustaba la canción, que qué pensábamos, que como nos estaba yendo... pero fue muy rápido todo”, añade.

Los hermanos dicen que vieron el video juntos minutos después de que se estrenó y que, como siempre, fueron muy autocríticos.

“Siempre decimos: ‘Uy, yo puedo mejorar en esto’; ‘pudimos haber hecho esta otra cosa’; Esteban ¿por qué no hizo esto?’... Pero igual cuando uno es actor debe sentirse orgulloso de lo que uno hizo en el momento. Lo que pasa es que sí somos autocríticos y hacemos comentarios sobre qué podemos hacer mejor”, dice.

Tanto Douglas como Esteban aseguran que hasta ahora han cumplido sus expectativas en México. En tierras aztecas llevan dos años y medio, sin embargo, aún tienen metas que cumplir, pues la pandemia los obligó a poner en pausa muchos proyectos que ahora esperan retomar.