Gemelos Castillo harán contenido explícito en Only Fans: ‘Llegar aquí no es la perdición’

Los gemelos costarricenses Esteban y Douglas Castillo no dejan de ser noticia. De ellos se ha informado sobre sus inicios en la televisión nacional, sus oportunidades en pasarelas internacionales, sus metas artísticas fuera del país y ahora sorprenden con una novedad: el contenido que venían haciendo en la plataforma Only Fans (OF) evoluciona y pasará a ser explícito.

Antes de continuar, hay que recordar que Only Fans es una plataforma de pago en la que personas crean contenido exclusivo, generalmente videos y fotografías, que comparten con sus suscriptores. Hace algunas semanas los hermanos Castillo comentaron que en un año de tener presencia en la plataforma habían alcanzado a ganar $30.000. Fue entonces cuando le plantearon a sus seguidores en redes sociales que si llegaban a 1.000 fans registrados empezaban a compartir material explícito en OF.

Los gemelos Castillo han tenido ingresos económicos significativos desde que empezaron a crear contenido en Only Fans. Ahora ese material será explícito. Foto: Cortesía

Y así fue, los hermanos alcanzaron el millar de suscripciones y con ello se cumplió la promesa de compartir con ellos material explícito. Los costarricenses recibieron la aprobación de muchos, pero también las críticas de otros. Sin embargo los hermanos, de 28 años, siguen adelante, pues tienen muy claros los propósitos que quieren cumplir a través de la exposición e ingresos que generarán a través de la plataforma.

Los hermanos, quienes generalmente han hecho proyectos juntos, se fueron a México hace algunos años en busca de oportunidades laborales y de crecer en el medio artístico. En tierra azteca tuvieron aparición en el programa Todos tienen fama y también crecieron mucho en TikTok.

Ellos no consideran que su nuevo contenido en Only Fans afecte sus planes profesionales. Conocen a personas que hacen lo mismo y continúan con normalidad sus trabajos en televisión o modelaje. Eso sí, reconocen que el inicio posiblemente sea complicado para sus personas más cercanas, sin embargo, nada los detendrá.

“Hace dos días subimos un video a Youtube con la explicación de todo. En Costa Rica la mayoría de personas no tienen una mente abierta. Es una sociedad con mente cerrada, se ve Only Fans super mal y lo entendemos. Amigos, familia, gente que conocemos lo ven así, nosotros antes lo veíamos así.

“Por ahora nosotros sabemos que va a ser una etapa difícil en las próximas semanas y meses. Aprendimos que si hacemos caso a lo que la gente dice no vamos a lograr lo que queremos”, comentó Esteban Castillo.

Los gemelos Castillo, quienes reiteran que siempre están anuentes a entrevistas con la finalidad “de educar alrededor del tema”, conversaron con Viva acerca de su nueva etapa en la plataforma, de las metas profesionales que tienen, de sus nuevas aspiraciones, de la polémica alrededor de su generación de contenido y de incluso, lo que dice su familia de la producción de este nuevo material.

—¿Cómo es que llegaron a Only Fans?

Esteban: Llegar a Only Fans no es como lo muestran, no es la perdición (...). Cuando empezamos a conocer otros países, otras personas, entendemos que Only Fans es muy normal. Las personas que lo hacen siguen con sus trabajos de modelos y en la televisión.

“Hace año y resto tenemos Only Fans. Lo que hacíamos era contenido un poco más reservado. De un tiempo para acá veníamos pensando hacer algo más explícito. Fue hace 15 días que tomamos la decisión. De igual manera vamos a seguir con nuestras mismas metas. (...).

“(...) Ya en México, en Estados Unidos o Europa es normal. Tenemos casos de amigos que tienen Only Fans y es super normal, abierto, lo muestran en sus redes. Siguen en tele, haciendo series. A un amigo lo llamaron para el reality show Survivor y tiene Only Fans.

“Es un tabú que se va a ir quitando. La mayoría de influencers y creadores de contenido van a tener Only Fans. Esta es una forma directa de interactuar con los seguidores que son los más fans. Ahí respondemos los mensajes de todas las personas que están suscritas. Aquí se sabe que si alguien paga y escribe es porque quiere saber”.

—Mencionan que no hacen caso a voces ajenas porque si lo hicieran no lograrían lo que quieren. ¿Cuál es el objetivo que tienen?

Esteban: Uno de los principales objetivos desde que somos más jóvenes es conocer el mundo, es muy grande para quedarnos solo con unas ciudades. A la hora de viajar nos gusta compartir experiencias. Ahora abrimos un canal de Youtube para compartir más experiencias. Queremos seguir creciendo en lo que nos gusta en el mundo del entretenimiento.

“Nos han dicho que se nos van a cerrar puertas, probablemente sea así, pero si esas se cierran es de las que no queremos tener abiertas. Las que queremos son las que están abiertas por lo que somos y por el contenido que podemos ofrecer.

“Estamos en procesos de casting. Son puertas que no se cierran. Las que nos interesan. Y otras que abriremos con una mejor estabilidad económica. Only Fans nos ayuda a tener un contacto mayor con seguidores, aumentar la posibilidad económica, viajar, crear contenido. Es un empujón en este momento de la carrera”.

Los hermanos Esteban y Douglas Castillo son ingenieros, modelos y ahora buscan oportunidades en el mundo de la tele y la actuación. Foto: Cortesía

—En sus palabras, ¿qué es el contenido explícito?

Douglas: Contenido sin censura, fiestas, aventuras, videos, contenido enseñando un poco más.

—¿Desnudos?

Sí.

—¿Fue difícil tomar la decisión de crear contenido explícito en Only Fans? ¿Qué es lo que los motivó?

Douglas: Es algo que venimos pensando hace mucho tiempo. Para estar presentes en redes se necesita estar haciendo cambios. Para esto tomamos la decisión juntos, poco a poco. Ya casi tenemos 30 años (en agosto cumplen 29). No queremos que nos vean siempre como los niñitos buenos. Hay que ser reales, no pensar lo que diga la gente.

—Figuras del mundo que crean este contenido han dicho que se gana muy bien en esta plataforma…Ustedes contaron que sin crear contenido explícito llegaron a ganar $30.000 en un año… Suena obvia la pregunta, pero para ustedes ¿la parte monetaria influye?

Douglas: Sabemos la gran oportunidad de negocio que es. Al ser ingenieros estudiamos el tema de emprender, de crear negocios y estudios de mercado. Hemos estudiado mucho alrededor de esto. Sabemos que es una oportunidad para ganar dinero.

“En dos semanas (con el contenido explícito) hemos ganado bastante (prefieren no precisar el monto)”.

—Ya se sabe que el contenido será explícito, ¿siempre lo harán juntos? Hay quienes consideran esto es extraño y hasta incestuoso, pues ustedes son dos hermanos creando este tipo de material en conjunto... ¿Ustedes qué piensan?

Douglas: Lo haremos juntos y separados. Cada uno tiene su Only Fans por separado.

“Ahí viene el mismo tabú de que dos personas no pueden estar en una foto sexy porque piensan que hay algo entre ellos. No hacemos nada entre nosotros ni nunca lo vamos a hacer. No hay que pensar que es incestuoso porque solo posamos”.

—¿Ven esto como algo que pueden hacer ahora que están jóvenes? ¿Creen que esto puede acarrear consecuencias en un futuro cercano?

Douglas: Creemos que en un futuro todo esto de Only Fans va a ser normal. Las puertas que se pueden cerrar son las que no nos interesan. Vamos a crear puertas. Un reality show internacional importante está interesado en nosotros. En la parte laboral todo se maneja super bien. En unos días vamos a modelar en el Miami Swim Week.

—¿Para ustedes hay alguna línea entre este contenido explícito y la pornografía?

Douglas: El contenido explícito se refiere a contenido de todo tipo sin censura, como ya te lo hemos mencionado. La pornografía solo se refiere a material de tipo sexual.

—¿Cómo se visualizan profesionalmente? ¿Cómo ven su futuro?

Esteban: Desde pequeños hemos sido emprendedores. Nos gustan los negocios. Hacíamos libretas, pulseras, collares y las vendíamos. Desde que estudiamos ingeniería todo va de la mano. Nuestro interés ahora es crecer en el mundo del entretenimiento. En redes, a nivel internacional. Nos vemos como un producto internacional, nos gustaría llegar a Estados Unidos, a Europa. Queremos seguir emprendiendo.

Douglas: Tenemos los mismos planes de siempre. Nos visualizamos actuando, creando contenido y emprendiendo nuestros negocios.

—¿Qué opinión tienen en su familia sobre este tipo de producción explícita en Only Fans?

Douglas y Esteban: Para la familia es un poco difícil porque es un tema nuevo. Nadie de mi familia se dedicó ni a modelar, ni a actuar, siempre lo que hemos hecho han sido cosas nuevas. A veces, quizá, no entienden tanto nuestros planes, pero nos apoyan, siempre es importante saber que podemos contar con ellos. Sabemos que confían en nosotros.