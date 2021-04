“Una amistad mía que vive en el extranjero me contó que su novia tenía OnlyFans, me comentó que ganaba muy bien y me recomendó que me abriera yo una cuenta”, contó. Christy publicaba constantemente en sus redes sociales imágenes sensuales suyas, así que valoró la opción de ingresar a la nueva plataforma para subir ese mismo tipo de contenido, pero esta vez con el fin de ganar dinero.