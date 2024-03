Lizzo dice que ‘renuncia’ y que está cansada de ser atacada por su apariencia y carácter

Cansada de las críticas que circulan en Internet y en las redes sociales, la cantante estadounidense Lizzo anunció este sábado 30 de marzo que “renunciaba”.

Si bien la afamada intérprete de About Damn Time no explicó a qué se refería con el anuncio de su renuncia, sí fue enfática en que ya no puede “aguantar que todos en mi vida y en internet me arrastren”.

De acuerdo con el mensaje publicado en Instagram, el único interés de la artista de 35 años es poder hacer lo que tanto le gusta: cantar.

Desde hace varios años, Lizzo es atacada por su apariencia física. Foto: Prime Video.

“Todo lo que quiero es hacer música, hacer feliz a la gente y ayudar al mundo a ser un poco mejor de lo que lo encontré, pero empiezo a sentir que el mundo no me quiere aquí”, dijo.

No obstante, señaló que es la misma gente quien le impide seguir construyendo su carrera, pues la critican sin ni siquiera conocerla y además juzgan su apariencia.

“Constantemente me enfrento a mentiras que se dicen sobre mí para conseguir atención y vistas, siendo el blanco de las bromas cada vez por cómo luzco; mi carácter siendo desmenuzado por personas que no me conocen y faltando al respeto a mi nombre”, publicó.

Su publicación finalizó con un “renuncio”.

La publicación ya suma más de 600 mil me gusta.