Lady Gaga revela que actuó con Covid-19 durante su gira mundial en 2022

Lady Gaga inició y concluyó con éxito su gira mundial Chromatica Ball en setiembre de 2022. Recorrió lugares como Alemania, Estocolmo, París y Londres. Sin embargo, recientemente se reveló que durante su travesía, la cantante estuvo enferma de Covid-19 y, aun así, no frenó sus presentaciones. En aquel entonces, el mundo se encontraba en la etapa final de la pandemia.

Durante la premier de Gaga: Chromatica Ball, la película que documenta su gira, la artista explicó que decidió dar los shows porque no quería decepcionar a sus fanáticos, quienes también se arriesgaban a asistir a estos eventos. A pesar de sus buenas intenciones, su revelación le jugó en contra y recibió comentarios negativos en las redes sociales.

En la conferencia de prensa de su proyecto, que llegará a la plataforma Max, recordó que la gira se postergó por dos años debido a la emergencia sanitaria. “Se realizó en una época en la que la gente no creía posible tener una gira, y los estadios se llenaron en todo el mundo y las entradas se agotaron. Todos bailamos y cantamos. Estoy muy emocionada de que todos vean de cerca lo que hicimos”, dijo acerca de Gaga: Chromatica Ball.

Posteriormente, comentó que cuando comenzó con los síntomas y recibió el diagnóstico, habló con su equipo. “Les dije: ‘No quiero que nadie se sienta incómodo en el show, y no tienen que sentirse obligados a trabajar este día, pero yo voy a hacer el espectáculo’, porque no quería decepcionar a todos los fans”, dijo Gaga, citada por The Hollywood Reporter.

A lo largo de las cinco presentaciones, recordó que se disculpaba y se sentía mal cuando tenía que salir al escenario o en sus cambios de vestuario. En las redes, señalaron que esto no era un motivo para que la artista sonriera, pues les parecía egoísta y desconsiderado poner a otros en riesgo. Además, lo consideraron peligroso.

Hubo quienes la defendieron y se sorprendieron de que, a pesar de lo que el virus causa en el cuerpo, ella mantuviera la misma potencia en la voz y otros no. “No es impresionante, es desconsiderado. ¿Ahora es impresionante no tener decencia humana y quedarse en casa si tienes COVID? ¿Entonces las reglas no se aplican a ella porque es artista? Ella puso a la gente en riesgo, ese es el problema aquí. Como todos los demás, debería haberse quedado en casa, descansar y reembolsarles a todos los boletos”, se lee en X, antes Twitter.

Lady Gaga estuvo enferma de Covid-19 durante su gira mundial Chromatica Ball en 2022, pero decidió no cancelar sus presentaciones. (Tomada de Instagram)

