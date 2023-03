La sorpresa que dieron Marta Sánchez y Carlos Baute a pasajeros en pleno vuelo

Es común que durante los vuelos se presenten turbulencias, algunos pasajeros reaccionan con tranquilidad a estos movimientos, mientras que otros pueden incluso entrar en pánico. Justo un vuelo del 9 de marzo registró varios de estas agitaciones, pero para la suerte de los presentes, dos cantantes iban a bordo.

Se trata del cantante venezolano Carlos Baute y la española Marta Sánchez, quienes son mundialmente conocidos por su éxito del 2008 Colgando en tus manos. Esta balada es una de las más románticas en la música hispana, por lo que una de las azafatas no dudó en pedirles el favor de cantarla en pleno vuelo, con el fin de calmar a algunos pasajeros que estaban preocupados por las turbulencias.

Carlos Baute y la española Marta Sánchez sorprendieron a los pasajeros de un vuelo al interpretar su éxito 'Colgando en tus manos'. (LN con capturas de pantalla)

Los cantantes no lo pensaron dos veces para desabrocharse el cinturón y colocarse en el pasillo. A falta de micrófono, la tripulante de cabina les ofreció el teléfono de comunicación.

“Su atención, por favor, como tenemos un poco de turbulencias y tenemos la suerte de llevar dos grandes cantantes a bordo, van a amenizarles con una canción”, dijo la azafata por el telecomunicador.

Con su guitarra lista, Baute les deseó a los pasajeros un feliz viaje y comenzó a entonar la famosa pieza musical en compañía de la intérprete española.

“Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho. Y después me despierten tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino”, cantaron los artistas.

El audiovisual fue compartido por el artista venezolano en sus redes sociales y recibió numerosos comentarios de sus seguidores, quienes lo felicitaron por su disposición para distraer a los viajeros.

“Son únicos”. “Grandes, los veo en bucle y me sigo emocionando. Esto es el destino, Maravilla de equipo de vuelo”. “Wow ¿por qué no me suceden estas cosas cuando viajo?”. “Dios los bendiga, hermoso gesto”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Colgando en tus manos acumula 713 millones de reproducciones en Youtube y, de acuerdo con el artista suramericano, originalmente no iba a ser un dueto, pero quiso incluir una voz femenina a última hora.

En una conversación con Teleshow, Baute también confesó que su primera opción no era Sánchez, sino Laura Pausini, pero ella acababa de hacer un dueto con James Blunt. “Después llamamos a Rosario Flores y me dijo que no. Yo creo que la canción no le vino. Después creo que fue Paulina Rubio; tampoco. Y bueno, yo creo que, te voy a decir una cosa, yo creo que si la hubiese hecho con otra no hubiese pasado lo mismo. Y después llamé a Marta y Marta me dijo que sí”, reveló.

El cantante también dijo que compuso la canción en el 2004 y que la dejó por fuera de sus discos porque consideraba que era muy autobiográfica. “Lo de Marbella, lo de Venezuela, todo lo que cuento es real. Lo había vivido en una relación de nueve años, pero era un amor que ya no existía”, comentó. “Pensamos en cambiarle la letra, pero al final entró en el disco tal cual. Menos mal que no se tocó nada”, comentó el intérprete.