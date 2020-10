View this post on Instagram

No podía abrir la Segunda temporada con una canción más importante para mi! Esta canción marcó el camino de mi vida! Gracias a @mechaskadeho por su humildad y talento! A @cello_sonia y a @jorgeenriquemusic por aportar tanta magia y a @sebasayala18 por su arte! Espero que les guste tanto como a mi!. . . Recuerden ser muy activos para participar por el cuadro de @jbpreyma!. . . Gracias a @solmusacr por su apoyo!