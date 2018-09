“El bosque seco tropical es el que está en mayor riesgo de extinción, queda el 2% en el mundo. Gran parte de nuestra cultura latinoamericana viene del bosque (...). Qué vamos a hacer si seguimos en esta dinámica de mutilarnos (...). Sin bosque no hay vida, no hay música, no hay memoria, ni tampoco libertad. En cada uno de nosotros está aportar un granito de arena para hacer el cambio”, dijo con su poderosa voz la inquieta cantante.