Kany García: más vulnerable que nunca en nuevo y revelador disco

Kany García siempre sorprende. Con cada nueva canción, con los estrenos de sus discos y, principalmente, por la conexión que tiene con su público cuando está en concierto; la puertorriqueña destaca musical y emocionalmente.

Así lo demostró una vez más con García, su más reciente producción de estudio. Sobre este álbum, el proceso creativo y la variedad de géneros que muestra, la artista habló con La Nación.

En esta producción, la cantautora destacó que pensar como espectadora le ayudó a lograr una cohesión muy importante en las canciones. Quiso definir y compartir con sus seguidores qué es lo que consume como fan de la música. Por ejemplo, en el disco exploró el género regional mexicano, presente en colaboraciones con Cristian Nodal, Carin León y Edén Muñoz.

También hace un viaje por ritmos tropicales que disfruta mucho. “Le puse de título García, así que tenía que hablar de mí. Escucho tropical, me gusta la bachata, me gusta la cumbia, me gusta el regional mexicano, entonces tenía que haber de todo eso. Pero también vengo de hacer baladas y pop durante muchísimos años de mi carrera, así que también eso está. El disco se divide en esas tres vertientes y me encanta que podían convivir entre sí”, dijo la autora.

En García, la compositora buscó la manera de que las canciones se relacionaran entre ellas no solo en la música, sino también en los mensajes. Escribió desde un lugar honesto y congruente para que pasar de una pieza del regional mexicano a una cumbia se sintiera bien.

“Es como cuando comes. En mi caso puedo comer una pasta deliciosa y después un postre de un pastel con mango arriba. A veces el paladar te pide eso y te sabe sabroso”, manifestó.

'García', el nuevo disco de la puertorriqueña Kany García, ya está disponible en todas las plataformas digitales. (Facebook)

Kany García y un disco que reivindica la vulnerabilidad

Kany García no le teme a compartir con otros colegas, más bien lo disfruta. Por eso, en este álbum hay varias colaboraciones interesantes, entre ellas con la joven Young Miko, los mexicanos Carin León, Cristian Nodal, Edén Muñoz y Carla Morrison.

En el caso de Llorar por ella, el último sencillo de promoción del disco, Kany reconoció que es una canción dolorosa, pero también catártica, y que la historia sobre extrañar a un amor y hablar sobre el duelo por una relación perdida tenía que grabarla con un hombre. La artista explicó que es un tema para rendirle un homenaje a alguien importante que se fue.

“Me era importante hacerla a dueto con un hombre, y un hombre mexicano, a sabiendas de que México siempre ha tenido, creo yo, una cultura machista complicada. El que un hombre mexicano de verdad se parara y dijera ‘hay que llorar, hay que ser vulnerable y sufrir, y que no tiene nada de malo con ello’, era importante”, afirmó la intérprete.

Pero además del amor, el desamor y muchas otras emociones, en el disco destaca el tema García, una radiografía de la artista, muy honesta y sin tapujos. Una canción hecha para reconocerse a uno mismo los esfuerzos hechos para salir adelante. Kany contó que esta fue la última canción que entró al disco, pero que por su fortaleza y mensaje decidió dejarla como la primera que suena en el nuevo álbum. “Creí importante iniciar una conversación desde la vulnerabilidad, eso cambia totalmente la conversación”, afirmó.

Precisamente sobre la vulnerabilidad es que versa este nuevo disco de la boricua. Kany explicó que, al contrario de El amor que merecemos, que hablaba sobre la autoestima y las relaciones interpersonales, en esta ocasión es al revés, ya que esta nueva producción en todo muestra vulnerabilidad. El disco contiene canciones muy nostálgicas aunque, como explicó la autora, puedan estar vestidas de sonidos “buena onda”.

“Es como si fueran la parte A y la parte B de lo que han sido estos años de carrera”, aseveró.

Kany García habla sobre la vulnerabilidad en su nueva producción discográfica. La artista prometió que pronto volverá a concierto en Costa Rica. (www.kanygarcia.com)

La trayectoria de Kany la ha llevado a grandes escenarios, a producciones exitosas y a recibir un cariño muy especial por parte de su público. De cara a este lanzamiento, la puertorriqueña afirmó que en este momento de su vida se siente muy relajada con respecto a su trabajo. Dijo que está celebrando la respuesta tan positiva que ha tenido el disco.

“Tengo la idea de que la gente va a abrazar este álbum de una manera bien especial y que va a seguir creciendo”, expresó.

Y bueno, como la pregunta sobre su relación con Costa Rica no podía faltar, la boricua afirmó que pronto anunciará una nueva fecha de concierto en nuestro país. Ella está ansiosa por regresar.

